El Real Oviedo naufraga ante un rival directo Los azules perdieron 0-2 ante el Levante tras una prometedora puesta en escena, pero no supieron aprovechar las ocasiones al contrario que el rival, más letal en las áreas

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 16:25 Comenta Compartir

El Real Oviedo cuando juega bien no lo acaba de traducir en el marcador y cuando baja el nivel es castigado por los contrarios. Ese es el resumen de la dolorosa derrota de este sábado ante el Levante, en un partido que el entrenador había calificado en la víspera de «final». El equipo empezó bien, desplegando incluso un juego vistoso que le permitió acercarse al área visitante, pero no supo convertir eso en goles y lo acabó. El Levante esperó y aprovechó que el equipo carbayón se mostró blando en defensa para llevarse tres puntos del Tartiere gracias a dos zarpazos. Los ovetenses se van al parón de selecciones con el mal sabor de boca de la derrota ante un rival directo.

Paunovic hizo los dos cambios esperados en el once, con la entrada de Bailly en el centro de la defensa por Dani Calvo, y la de Salomón Rondón, que ejerció de capitán, por Fede Viñas en la delantera. La salida de los carbayones recordó a la del día del Barcelona y los mejores momentos del partido ante el Valencia. Un equipo valiente, que presionaba desde muy arriba, pero sobre todo era protagonista con balón. El nuevo centro del campo con Dendoncker y Colombatto, junto a Reina como hombre más adelantado fue eficiente en defensa.

En ataque, además del habitual recurso de Hassan, que cada vez que arrancaba dejaba rivales atrás con una facilidad asombrosa, esta vez Rahim puso de su parte por la izquierda. El internacional con Níger está rápido y con confianza y por eso aprovechó que Brekalo tiene querencia a asociarse por el centro y dejar así toda la banda para el lateral.

Lucas secundó a Hassan y un taconazo del egipcio permitió al ovetense poner un balón al área que al final nadie remató. Los ovetenses tenían el partido controlado y las ocasiones se empezaban a suceder. Sin embargo, falló la precisión en el último pase y el remate.

En cualquier caso, el Oviedo estaba cerca de su mejor versión y daba la sensación que solo era cuestión de minutos que pudiera llegar el gol. El Levante apenas salía de su campo y se dedicaba a capear el temporal.

Sin embargo, el paso de los minutos y la impotencia de no trasladar el juego y el dominio al marcador dio la sensación de hacer mella en el equipo y dar aire a un Levante que parecía tener bastante con no pasar apuros. Así fue como poco a poco, los de Julián Calero empezaron a asomarse cerca de la portería de Aarón.

Carlos Álvarez, en la primera ocasión clara del Levante, adelantó a los suyos con un disparo desde dentro del área a la escuadra. La jugada no estuvo exenta de polémica, ya que en la acción previa el árbitro estorbó a Reina cuando corría a disputar el balón con un rival. Pese al cabreo de los jugadores, Paunovic y la grada del Carlos Tartiere, el tanto subió al marcador y los carbayones veían frustrados como su buen comienzo se derramaba. Nuevamente el equipo tenía más juego que gol y tenía que remontar un resultado.

En el tramo final del primer tiempo, el Levante estuvo más cómodo ante los de Paunovic que, atropellados por la situación, no eran capaces de recuperar las virtudes del inicio del partido. Con eso y con el partido volviéndose algo bronco, llegó el descanso.

El primer movimiento de Paunovic fue dejar en la caseta a Brekalo para que entrara Chaira en la banda izquierda. La idea era buscar más velocidad y profundidad, ya que el croata apenas había entrado en juego. Hassan volvió a provocar una ocasión clara con un centro al segundo palo que Rahim dejó a Reina, pero el disparo le salió alto al gaditano.

Antes de la hora de partido entraron Cazorla y Fede Viñas por Reina y Rondón, el técnico tenía claro que todos los problemas estaban arriba.

Casi en su primera acción Fede Viñas tuvo un remate de cabeza en el área, pero picó demasiado. Fue el preludio del toque a rebato carbayón que tuvo cuatro o cinco ocasiones bastante claras en el área visitante, incluido un disparo de Chaira al poste. Nuevamente esa falta de acierto dio vida a los de Calero, que aprovecharon la ocasión que tuvieron para hacer el segundo.

Un disparo desde la esquina de la frontal de Oriol Rey lo despejaron entre el palo y Aarón, pero el rechace le cayó a Etta Eyong, que solo tuvo que empujar entre los dos centrales.

Real Oviedo Aarón; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker (Álex Forés, min.82), Colombatto (Ovie Ejaria, min.74); Hassan, Reina (Cazorla, min.57), Brekalo (Chaira, min.46); y Rondón (Fede Viñas, min.57). - Levante Ryan; Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez; Carlos Álvarez (Víctor García, min.80), Arriaga, Vencedor (Oriol Rey, min.66), Brugué (Pablo Martínez, min.66); Etta Eyong (Koyalipou, min.87)e Iván Romero (Morales, min.80). Goles 0-1: min.30, Carlos Álvarez; 0-2: min.72, Etta Eyong,

Árbitro José Luis Munuera, del Comité Andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Salomón Rondón y David Carmo por parte de los locales y a los visitantes Toljan y Matías Moreno.

Asistencia 23.878 espectadores en el Carlos Tartiere.

Incidencias 17 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Salomón Rondón y Brugué fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Levante.

Los minutos finales fueron un ejercicio de impotencia del equipo carbayón, que no fue capaz de encontrar el camino del gol para, al menos, meterse en el encuentro y dar cierta emoción a una nueva derrota en el Carlos Tartiere. Mucha culpa la tuvo el meta visitante, Ryan.