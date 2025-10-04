Los horarios y los árbitros siguen enervando al oviedismo

Chisco García Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Muchos tenían claro desde el ascenso que los horarios de esta temporada para los partidos del Real Oviedo no iban a ser los mejores, pero lo que le está pasando ya molesta de forma notable. Las 14.00 horas en fin de semana es lo que nadie quiere, pero comparado con lo que viene un viernes ante el Espanyol y un lunes con Osasuna amenaza con rebajar el gran ambiente que rodea a los partidos del Carlos Tartiere en este deseado regreso a Primera y los 23.878 espectadores así lo acreditan.

También está penando el conjunto azul con algunos errores arbitrales que le hacen mella en los partidos y en los ánimos. De las tres expulsiones sufridas todas pudieron ser evitadas por los trencillas y ayer Munuera Montero se cruzó en el camino de los oviedistas. Y lol hizo en ekl sentido más literal de la palabra. Él fue el que impidió un despeje en la frontal del área de la zaga azul y el balón acabó en las botas de Carlos Álvarez para anotar el 0-1. Las quejas de Paunovic y los suyos fueron estériles y el andaluz dio validez al gol. No fue el único tenso, porque en la retirar a los vestuarios se vivió otro episodio de bronca pero que afectó más a auxiliares que a futbolistas, pero la sangre no llegó al río.

Antes de que todo eso sucediese hubo momentos emotivos en el municipal ovetense. El reencuentro entro dos jugadores de prestigio como José Luis Morales y Santi Cazorla, dos veteranos que siguen siendo importantes en sus equipos y que disfrutan jugando al calor de sus seguidores.

El accidentado viaje del Oviedo a Valencia dejó un episodio muy curioso y que las redes sociales se encargaron de convertir en viral. Un grupo de seguidores azules que se quedaron en la capital del Turia para ver el encuentro regresaron en el chárter fletado por el Oviedo. Antes de subirse posaron en una foto con algunos jugadores. EL club la publicó y la sorpresa llegó cuando uno de los protagonistas fue identificado por su madre, que no sabía que estaba allí. Ayer, en la previa del encuentro, Marga y Mateo que son los protagonistas contaron el episodio a pie de campo, pero no quedo claro que le hayan levantado el castigo al joven seguidor azul. Su aparición fue previa al homenaje que recibió el capitán de la Fundación, Sid Low, que volvió a estar en el municipal ovetense.

El encuentro también tuvo su espacio para las efemérides. El Oviedo jugó su partido 1.200 en Primera, justo el doble que su rival que anotaba su cita número 600 en la máxima categoría. También fue la 25ªedición de este partido y el Levante lo aprovechó para mejorar su estadística ya que sólo había sido capaz de ganar una vez a los azules.

Temas

Real Oviedo