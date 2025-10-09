El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Los tigres de Veljko

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Lo peor de creer que somos especiales es el golpe de realidad que te baja de esa nube. Por suerte, la hostia me la llevé ... hace años cuando el club dejaba mucho que desear en su trato con ciertos jugadores de la casa, pero parece que uno no aprende porque la marcha Paunovic me ha dolido demasiado. Deportivamente hablando el balance era positivo porque estábamos fuera del descenso a pesar de que el entrenador hubiera reclamado a la Dirección Deportiva la necesidad de refuerzos en la punta de ataque. Refuerzos que nunca llegaron, pero supongo que en algún momento alguien tendrá que explicar el motivo y asumir responsabilidades. Aunque lo evidente es que, si se hubieran ganado más partidos, a pesar de la gran dificultad del calendario, quizá esta decisión nunca hubiera llegado o lo hubiera hecho más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  7. 7 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los tigres de Veljko

Los tigres de Veljko