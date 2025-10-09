Luis Carrión volverá a tomar mañana las riendas del Real Oviedo El entrenador catalán llega esta tarde a la capital asturiana con el objetivo de lograr la permanencia

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El Real Oviedo anunció esta mañana la destitución de Veljko Paunovic como entrenador y anunciará en las próximas horas a Luis Carrión como su sustituto. El que ya fuera técnico del conjunto ovetense y que según adelantó EL COMERCIO era el primer nombre que barajaba el club para sustituir al serbio, regresará al banquillo ovetense con el objetivo de lograr la permanencia.

El entrenador catalán llegará esta tarde a Oviedo, ya que emprendió viaje esta mañana desde Córdoba. La idea es que mañana dirija ya el entrenamiento del equipo en El Requexón.

Por el momento está por definir su cuerpo técnico, pero parece que del anterior solo quedará el entrenador de porteros, Jesús Unanua, ya que ayer estuvo en el entrenamiento que dirigió el entrenador del filial, Roberto Aguirre. El preparador físico, Alberto Martínez, no estaba en esa sesión.

En su anterior etapa, hace un par de temporadas, llegó en la jornada séptima para sustituir a Álvaro Cervera y acabó metiendo al equipo en el ´play off´, gracias a lograr 17 victorias, 10 empates y 9 derrotas. El equipo cayó en la final ante el Espanyol.

La idea del club era que siguiera, pero finalmente firmó por Las Palmas. La salida generó malestar en la afición oviedista por entender que había llegado a un acuerdo con el conjunto canario antes de acabar la liga. En redes sociales un importante sector de la afición ha manifestado su malestar por la decisión.