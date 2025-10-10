Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo: «Me hace feliz volver, el Oviedo está preparado para hacer algo grande» El técnico catalán agradeció la posibilidad de regresar a un equipo al que le tiene un gran cariño

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 15:06

El Real Oviedo presentó a Luis Carrión como nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Veljko Paunovic. El técnico catalán, que ya tuvo una etapa anterior en el club, se mostró emocionado por su regreso y confiado en el potencial del conjunto carbayón en su retorno a Primera División: «Me hace feliz volver. Noté la evolución del club y, claro, me hace ilusión poder entrenar al Oviedo en Primera».

El entrenador destacó la madurez que ha adquirido con los años y la importancia de aprender de las experiencias pasadas: «Son cosas que pasan en la vida y hay que aprender, porque si repites te vas a la mierda. Hay que salir adelante».

Carrión señaló que ha visto un equipo «competitivo» y con capacidad para consolidarse en la máxima categoría: «Vi un equipo competitivo. Tiene que creerse que estamos preparados para hacer algo grande. Consolidarse en Primera y hacer cosas bonitas en el futuro. Conozco a la propiedad, a la afición y todo está preparado para eso».

El nuevo técnico azul se mostró ambicioso y confiado en el trabajo que le espera: «Estoy convencido de hacer un gran año. Todos los equipos son mejorables, pero se hizo un gran trabajo y hay un buen equipo con muchos recursos».

Además, Carrión insistió en la necesidad de mantener una mentalidad ganadora en una categoría tan exigente como la Primera División: «Debemos creernos que podemos ser mejores que cualquiera, sabiendo que la Primera es difícil, pero que podemos ganar a cualquiera».

Por último, quiso transmitir un mensaje de calma y optimismo a la afición carbayona: «La situación no es catastrófica, y lo que vamos a hacer es intentar mejorarla».