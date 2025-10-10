El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Rueda de prensa de la presentación oficial de Luis Carrión como nuevo entrenador del Real Oviedo. Piña

Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo: «Me hace feliz volver, el Oviedo está preparado para hacer algo grande»

El técnico catalán agradeció la posibilidad de regresar a un equipo al que le tiene un gran cariño

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:06

Comenta

El Real Oviedo presentó a Luis Carrión como nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Veljko Paunovic. El técnico catalán, que ya tuvo una etapa anterior en el club, se mostró emocionado por su regreso y confiado en el potencial del conjunto carbayón en su retorno a Primera División: «Me hace feliz volver. Noté la evolución del club y, claro, me hace ilusión poder entrenar al Oviedo en Primera».

El entrenador destacó la madurez que ha adquirido con los años y la importancia de aprender de las experiencias pasadas: «Son cosas que pasan en la vida y hay que aprender, porque si repites te vas a la mierda. Hay que salir adelante».

Carrión señaló que ha visto un equipo «competitivo» y con capacidad para consolidarse en la máxima categoría: «Vi un equipo competitivo. Tiene que creerse que estamos preparados para hacer algo grande. Consolidarse en Primera y hacer cosas bonitas en el futuro. Conozco a la propiedad, a la afición y todo está preparado para eso».

El nuevo técnico azul se mostró ambicioso y confiado en el trabajo que le espera: «Estoy convencido de hacer un gran año. Todos los equipos son mejorables, pero se hizo un gran trabajo y hay un buen equipo con muchos recursos».

Además, Carrión insistió en la necesidad de mantener una mentalidad ganadora en una categoría tan exigente como la Primera División: «Debemos creernos que podemos ser mejores que cualquiera, sabiendo que la Primera es difícil, pero que podemos ganar a cualquiera».

Por último, quiso transmitir un mensaje de calma y optimismo a la afición carbayona: «La situación no es catastrófica, y lo que vamos a hacer es intentar mejorarla».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  8. 8 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  9. 9

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo: «Me hace feliz volver, el Oviedo está preparado para hacer algo grande»

Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo: «Me hace feliz volver, el Oviedo está preparado para hacer algo grande»