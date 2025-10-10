Luis Carrión, a la afición del Real Oviedo: «A la pelea» El técnico catalán dirige su primer entrenamiento en El Requexón y lanza ese mensaje a los seguidores que acudieron a la ciudad deportiva

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 12:25

Pasaban unos minutos de las 10.30 cuando Luis Carrión enfiló el camino del campo de entrenamiento del Real Oviedo. Justo antes de llegar saludó a los pocos seguidores que había y que le dieron la bienvenida. Él les agradeció los ánimos y les respondió claro: «A la pelea». Así dio inicio el primer entrenamiento del regreso del técnico catalán.

Ya sobre el césped, con las únicas ausencia de Cazorla, Costas y Brandon, además de los internacionales, el preparador físico Cristóbal Fuentes tomó las riendas del trabajo. Mucha intensidad y Carrión y Mikel Rico, su segundo, atentos a todo lo que iba pasando.

Finalizado el calentamiento, Carrión tomó las riendas del trabajo y el balón se apoderó de la sesión. El técnico iba mandando mensajes a los suyos: «Cuanto más rápido piense, menos tengo que correr».

Nacho Vidal trabajó al mismo ritmo que sus compañeros en la primera parte del ensayo ratificando que estará disponible para el choque con el Espanyol. Del Vetusta estuvieron los habituales Miguel Narváez, Marco Esteban y Omar Falah a los que se sumaron Pablo Agudín y Marcos Lopes.