No mientan, señores y señoras concejales de la derecha local. No lo hagan nunca, pero menos aun si cabe, en esta semana de duelo por ... el fallecimiento de su santo Padre, que les recordaría a ustedes (entiendo que buenos cristianos), que es un pecado. Y es que, en la defensa que ustedes hacen del llamado distrito escolar único para el municipio de Xixón, lo vuelven a hacer. Por muchas veces que lo repitan, no es verdad que el articulo 27 de la Constitución establezca un derecho de las familias a la elección de centro. No existe tal derecho. Y mira que no hay derechos constitucionales que día a día se incumplen. Pero ese derecho del que ustedes hablan no está en la carta magna.

El citado artículo constitucional dice, en su sexto apartado, que «se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales». Punto. Extraer de ahí un supuesto derecho a la elección de centro es mentir. Por eso toda su argumentación es una falacia. La existencia de distintas zonas escolares en nuestro municipio intentó, que no siempre consiguió, que hubiera un reparto equitativo del alumnado entre las dos redes sostenidas con fondos públicos (la pública y la concertada). De esa forma se tratada de dificultar lo que, hasta entonces era una realidad: que fueran los propios colegios vinculados a la iglesia católica – que son todos los concertados de Xixón- los que decidieran que chavales estudiaban en sus centros escolares. Es decir, se buscaba impedir que los hijos de las familias más favorecidas se concentraran en unos pocos colegios de la red concertada, agrupando de esa forma al alumnado de las clases populares en los colegios e institutos públicos. Justicia social, les diría el fallecido Papa Francisco. Por eso, que vuelvan ustedes ahora a llevar a pleno municipal lo que ya es un clásico - lo hicieron en el 2017, en el 2014, y hasta en el 2008- de la derecha local, no deja de ser una antigualla. Además de un brindis al sol, por cierto, porque de sobra saben que el establecimiento de zonas escolares no es de competencia municipal. La única razón que explica la aprobación de dicha proposición plenaria, es la competencia electoral entre los tres partidos que conforman la derecha local. Y en eso, señores y señoras del PP y de Foro, se han dejado ganar por la concejal ultra del partido de Abascal. Una lástima.

