¿Me compro un coche eléctrico?

Comenta Compartir

Muchas personas me preguntan, que como todas las semanas estoy probando coches, y últimamente la mayoría son eléctricos, si me compraría un coche eléctrico. Y ... la respuesta es no, pero con matices. Los eléctricos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y todo depende del uso que se le vaya a dar. Si vives en una zona rural y te tienes que desplazar a diario a la ciudad, y además dispones de una plaza de estacionamiento donde instalar un cargador Wall Box para realizar cargas domésticas sin necesidad de pasar por los cargadores públicos, el eléctrico no tiene rival. El coste de utilización es mucho más económico que un térmico, la aceleración y las sensaciones de conducción son muy satisfactorias y las operaciones de mantenimiento se reducen significativamente. Ahora bien, si necesitas hacer muchos kilómetros al mes y largos recorridos por autopista el coche eléctrico aún penaliza bastante. La red de cargadores públicos es insuficiente, las recargas se efectúan mucho más lentas de lo que prometen y el precio del kilovatio te sale igual que si pusieras gasolina. Eso sí, te tienes que armar de paciencia y planificar los viajes largos esperando que el cargador elegido para la recarga este operativo y funcione. El coche eléctrico, hoy por hoy, sigue siendo para la ciudad y recorridos medios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión