Cabueñes, ¿a mayores?

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Las obras de ampliación de Cabueñes llevan paralizadas nueve meses. El pasado enero, la Consejería de Salud, viendo el retraso que acumulaban y el mal ... camino que habían emprendido, decidió rescindir el contrato con la UTE que se encargaba del proyecto. Faltaban unos pocos meses para llegar al plazo de ejecución acordado y los trabajos solo mostraban una triste carcasa. La misma que ahora se deja ver, desnuda, a la intemperie, cuan obra abandonada, ofreciendo una imagen que da grima.

