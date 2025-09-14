Cabueñes, ¿a mayores?

Las obras de ampliación de Cabueñes llevan paralizadas nueve meses. El pasado enero, la Consejería de Salud, viendo el retraso que acumulaban y el mal ... camino que habían emprendido, decidió rescindir el contrato con la UTE que se encargaba del proyecto. Faltaban unos pocos meses para llegar al plazo de ejecución acordado y los trabajos solo mostraban una triste carcasa. La misma que ahora se deja ver, desnuda, a la intemperie, cuan obra abandonada, ofreciendo una imagen que da grima.

Pero resulta que, lejos de ser un lastre, la paralización de la reforma del hospital es «una oportunidad». «Cabueñes irá a mayores», dijo el presidente Adrián Barbón este viernes en la inauguración del consultorio de Nuevo Gijón. Los gijoneses vamos «a tener un hospital mejor del que estaba proyectado», prometió.

Ahora lo entiendo todo. Veo que me faltaba perspectiva positivista, algo tan de moda en estos tiempos de realidad líquida y postverdad. Repasando otros proyectos y demandas históricas para la ciudad, me doy cuenta de que los veinte años de espera que acumula la futura estación intermodal no son un retraso, sino, «como dicen los chavales», la oportunidad para que el ministerio construya un 'pepinazo' de terminal. Lo mismo ocurre con el 'no' vial de Jove: no es 'ghosting' a Gijón, sino algo 'cool'. No conceder prórrogas a médicos de demostrada valía no es agravar la escasez de profesionales, sino aprovechar sinergias. Lo dicho, una cuestión de perspectiva.