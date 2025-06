En un cubo, sin funeral

Gijón ha arrancado el año recuperando el liderazgo en Asturias como locomotora de la construcción de obra residencial nueva, ya que en 2024 Oviedo ... le superó en el cómputo total de viviendas nuevas visadas (759 frente a 745). Sin embargo, entre enero y abril las cosas han cambiado y Gijón vuelve a ser el motor urbanístico regional con 362 viviendas nuevas iniciadas (355 de ellas en planta y 38 unifamiliares), lo que representa más de la mitad de toda la producción inmobliaria asturiana, que fue de 683 unidades. Así lo refleja un informe de la Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon con los visados de obra nueva del primer cuatrimestre de 2025. Siero inició en el mismo periodo 92 viviendas, Llanes 25, Langreo 12, Oviedo 10 y Avilés ninguna.

El informe de la patronal asturiana de la construcción también destaca que Gijón está a la cabeza en rehabilitaciones integrales de edificios residenciales, pasando en un año de 44 a 121 viviendas.

La zona oeste está tirando fuertemente del sector inmobiliario con nuevos proyectos residenciales en barrios como El Natahoyo por el efecto tractor de Naval Azul. Allí se anuncian nuevas promociones que suman casi 40 viviendas en la avenida de Galicia, la calle Daoiz y Velarde y en la Travesía del Mar (antiguo bar La Barca). El Cerillero también se está expandiendo hacia El Lauredal con el inicio de desarrollos residenciales para el antiguo solar de Crady (100 viviendas) y Cordelería Baras (76).

Fuera de la zona oeste, Nuevo Roces encabeza la construcción en alturaen la ciudad con el desarrollo de tres torres. También es novedad en el centro el inicio de la rehabilitación del histórico edificio de Munuza, 1, para poner en el mercado 16 viviendas de lujo. Y en Cimavilla Barrio Rimada va a rehabilitar también un edificio justo detrás de la Casa Natal de Jovellanos que albergará 10 viviendas.

Asimismo es muy visible la transformación urbanística en los ámbitos costeros de El Arbeyal y El Rinconín donde se está creando una nueva fachada marítima. Laviada, Nuevo Gijón,Ceares y Contrueces también tienen que ver con el'boom' actual de la obra nueva.

Susana Sierra, la mujer de 49 años que fue asesinada en Gijón a manos de quien presuntamente sería su pareja, Jesús 'el Vasco', tuvo el peor de los finales posibles. Su cuerpo apareció en un cubo de basura, corroído por los productos químicos que puso allí su asesino, en un intento fallido por ocultar el hedor de la descomposición del cadáver con el que convivió durante semanas. A tenor de lo que vamos sabiendo, la vida de Susana no fue nada fácil. Era una mujer de casi cincuenta años que seguía luchando por desengancharse y huir del mundo tóxico. No lo consiguió.

No lo consiguió en vida, y parece que costará que lo logre, incluso, tras su muerte. Tengo que confesar que me apena haber visto una plaza Mayor a medio gas el pasado viernes durante la concentración de repulsa por su asesinato. No sé, esperaba más gente. Macabra circunstancia se une a que el minuto de silencio se celebrara a escasísimos metros del piso en el que apareció su malogrado cuerpo. Tampoco ayuda mucho a la víctima que los tribunales pongan en duda que se tratara de un crimen machista por el simple hecho de que su asesino niegue que existiera una relación íntima, cuando las pesquisas policiales apuntan a que sí eran pareja.

Susana tuvo una mala vida, una muerte horrible y una inexistente despedida. Ni siquiera se llegó a celebrar un funeral donde sus seres queridos, entre ellos, su hijo, pudieran darle el último adiós. La sociedad le falló en vida y todo parece indicar que también le vamos a fallar en su muerte.