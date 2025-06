La Franja Sindical

Comenta Compartir

Si el edificio que alberga la antigua Casa Sindical estuviera ubicado en los otrora terrenos de Naval Gijón, donde el Ayuntamiento proyecta desarrollar un polo ... de economía marítima, seguramente ya estaría en proceso de reforma. Sus ajadas paredes no exhibirían la miseria del paso de los años y la escalinata de la entrada principal no dispondría de vallas para impedir que allí pernocten personas sin hogar a las que la parca las viene a buscar sin previo aviso. Sería maravilloso que el Puerto de Gijón y alguna otra administración pujaran por este emblemático inmueble con el mismo ahínco que ponen en no entregar a la ciudad la franja de Naval Azul.

Pero a la antigua Casa Sindical, que se prepara para celebrar en 2026 sus 60 años, le tocó otro entorno: el de la olvidada calle Sanz Crespo, donde proyectos como el 'solarón', el plan de vías y la estación intermodal llevan años esperando saltar de los papeles a la piqueta. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido con los sindicatos que tienen locales en el edificio (CSI, CC OO, USO, CNT y CGT) a invertir seis millones de euros en su reforma integral. Es una buena noticia, aunque llega con muchísimo retraso. Delvolver a la antigua Casa Sindical su integridad es una deuda histórica con los trabajadores gijoneses que han visto cómo desde allí se defendían, y aún se defienden, sus derechos. No olvidar la historia es importante, no vaya a ser que convirtamos el bloque de Sanz Crespo en otra Franja Sindical.

