Noticias que emocionan

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Estos días recibí el 'wasap' de un amigo que me hizo reflexionar sobre la relevancia de algunas noticias. Los periodistas no siempre somos conscientes de ... la trascendencia de lo que contamos. Solemos ir a mil por hora por la Redacción hasta que un mensaje te hace ¡zasca!, frenas en seco y dices: «¡ostris, cuánta razón!». Resulta que mi buen amigo se emocionó al leer en EL COMERCIO que el Hospital de Cabueñes se había sumado con éxito a la implantación de válvulas aórticas percutáneas, conocidas como TAVI, un procedimiento poco invasivo que evita la cirugía a corazón abierto y que en Asturias, hasta ahora, solo se hacía en el HUCA.

