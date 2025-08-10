Noticias que emocionan

Comenta Compartir

Estos días recibí el 'wasap' de un amigo que me hizo reflexionar sobre la relevancia de algunas noticias. Los periodistas no siempre somos conscientes de ... la trascendencia de lo que contamos. Solemos ir a mil por hora por la Redacción hasta que un mensaje te hace ¡zasca!, frenas en seco y dices: «¡ostris, cuánta razón!». Resulta que mi buen amigo se emocionó al leer en EL COMERCIO que el Hospital de Cabueñes se había sumado con éxito a la implantación de válvulas aórticas percutáneas, conocidas como TAVI, un procedimiento poco invasivo que evita la cirugía a corazón abierto y que en Asturias, hasta ahora, solo se hacía en el HUCA.

«Me he emocionado al saber que si un día me tienen que cambiar la válvula, no volveré a pasar aquel suplicio de abrirte el esternón y un posoperatorio de un mes. Esto es un avance de la hostia», decía el mensaje. Y sí, es un avance de la hostia y, por fin, ha llegado a Gijón. Los profesionales de Cardiología de Cabueñes y de otras muchas áreas llevan años formándose y demostrando que son tan capaces como sus colegas del HUCA para practicar este tipo de intervenciones y algunas más que también deberían llegar. Es importante que otros centros hospitalarios, en la medida en que la formación y los recursos lo permitan, se sumen a estos avances. Extenderlo más allá del HUCA no solo emociona a los pacientes, también reduce las listas de espera en toda Asturias y llena de contenido a un hospital como el de Cabueñes que está sumido en la mayor ampliación de su historia. Si lo dejan...

