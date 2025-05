El paso de los días oscurece el pasado y revitaliza los ánimos de futuro. El suceso de Castellón sirve para tomar nota de los defectos ... que tiene el Sporting, pero la plantilla y la afición ya están incentivados para un partido con más expectación de la normal.

El Deportivo es un rival de los clásicos. Con el club coruñés siempre hubo buena sintonía. Antes del inicio de la Liga se celebraban frecuentes amistosos entre ambos conjuntos. En 1957, el Sporting fue el equipo invitado en las bodas de oro de los coruñeses, con intercambios en los desvanecidos Costa Verde y Teresa Herrera, además de cesiones y traspasos. Puede recordarse a Manjarín o Julio Salinas.

A medida que llega el partido, el enfado se transforma en ilusión. Aunque no se erradica la desconfianza, crece la esperanza de ver la solución de los 50 puntos. Ya está anunciado que después llegará la exigencia popular de responsabilidades. El Sporting es una SAD, regida por una sociedad anónima extranjera, pero el sentimiento va ligado a la institución.

Los dirigentes de Orlegi deben tener asimilado que España no es México y que el fútbol no se inventó en el imperio azteca. Cuando nació Irarragorri, Quini ya era Pichichi, aunque en la historia del Sporting, además de episodios gloriosos, también hubo, y no sólo ahora, torpezas de todo tipo.

El primer objetivo ahora es ganar al Deportivo, para recuperar cierta normalidad. Los gallegos serán un rival complicado, en el que se valora a Yeremay, uno de los jugadores de moda, además de Mella y Mario Soriano. Los bandazos que daba el banquillo encontraron la solución en casa. El Dépor es un club con una buena estructura de cantera que ya superó a la de Mareo, que hace tiempo que dejó de ser una referencia nacional que se ponía de ejemplo.

Con la ilusión de sumar mañana los tres puntos, el domingo seremos malaguistas acérrimos por un día. Tiene bemoles que a estas alturas haya que estar preocupados por el marcador del Eldense en la lucha por la permanencia. Es la consecuencia de tener al mando de la nave deportiva aficionados incompetentes.

De la cantera sólo queda esperar el desarrollo de 'play off' de ascenso, con el Sporting Atlético a 23 puntos del Vetusta y el Covadonga como rival en la primera eliminatoria. Está pendiente la reestructuración anunciada por don José Riestra, cabecilla del fútbol en Orlegi, que se supone será con la sustitución de los que asolaron la cantera rojiblanca, incluido el descuido al equipo femenino. El recado que les envió la guardameta Adriana Sirgo en estas páginas tras la permanencia fue contendente.

En cualquier caso, en un club como el Sporting la importancia capital es el primer equipo. Después de las últimas experiencias, confiemos en que el entrañable Garitano, para el que todos son buenos, acierte con la tecla, ponga a los mejores en su sitio y ayude a solucionar el curso.