El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La cuadratura del círculo

Sentencia con impacto histórico

Pablo Coto Millán

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La reciente condena judicial a Meta por competencia desleal supone un hito relevante en el enfrentamiento entre los grandes gigantes tecnológicos y los medios de ... comunicación tradicionales. El Juzgado de Madrid ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por 87 editoras de prensa y agencias de noticias españolas, fijando una compensación de 542 millones de euros por el uso ilícito de datos personales con fines publicitarios. Esta decisión marca un punto de inflexión en la defensa del ecosistema informativo frente al poder creciente de las grandes plataformas digitales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  4. 4 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  5. 5

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  9. 9 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sentencia con impacto histórico