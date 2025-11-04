El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La nueva política

El error no es tener ideas, sino su ausencia, pobre traducción y materialización

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La política implicaba interés, proyecto, sensibilidad e ideología colorista según el mundo ensancha y se hace más complejo pero, curiosamente, triunfa lo opuesto: político 'apolítico' ... y política vacía. Quien ayer habitaba 'los mundos de Yupi' gestionará el futuro por más que a la política del instante le resulte indiferente. No sorprende ver a quien busca nuevo pesebre, sí a la vieja clase política entregada a la causa, convencida que liquidará al rival e ignorando que este Leviatán de aire esperpéntico y simplón acabará llevando todo por delante.

elcomercio La nueva política