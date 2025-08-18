El político pirómano

Comenta Compartir

Todos los viajes, incluso los más cercanos, son iniciáticos porque enriquecen y cambian la visión de la realidad del viajero. El viernes pasado, regresaba a ... Asturias después de haber recorrido en bicicleta el Camino de Santiago portugués desde Oporto a Finisterre. Como siempre, Portugal me sorprendió por la agradable amabilidad de sus habitantes, y por un desarrollo más que evidente. Los portugueses han dejado de ser los hermanos pobres de esa 'balsa de piedra' que, como ideó Saramago, es una península ibérica desgajada de los Pirineos que flota en el Atlántico y con sus nativos cada vez más unidos. Otro aspecto curioso del viaje es la falta de señalización en Vigo, por decisión de su luminoso alcalde, una ciudad de espaldas al Camino. El tercer aspecto es la belleza de los paisajes a veces cultivados y otros boscosos, pero siempre bellísimos. Es curioso que, por la costa atlántica de Galicia, pese a la fama de la ternera gallega, apenas se ven vacas pastando.

El viernes fue un día de atmósfera rara en la cornisa cantábrica occidental. Tanto por el calor inusual, como por un aire pesado, en el que se intuía un vago olor a humo, y eso que por la costa no se veían incendios, y, finalmente, por un sol rojizo, cuando no ausente o tapado. Sin duda, los incendios forestales dejaban su impronta en el color del sol. Lo que no esperaba es que el fuego, que no es de derechas ni izquierdas y que cuando un monte se quema algo nuestro se quema, aunque no seamos condes, provocase también una bronca política iniciada por el pirómano Óscar Puente, al que deberían quitarle la cartera de Transportes para darle otra nueva más acorde con el talento del personaje: Ministerio de Provocación y Propaganda. Indigna que un ministro –que por cierto agravia a Gijón al no cumplir sus compromisos– no sólo no da la cara ante el fiasco ferroviario español, se dedique a tuitear como un poseso, metiendo cizaña e incendiando la política con improperios y sandeces, como ese eslogan que hay en algunas estaciones que dice: 'Disculpen por mejorar'. Firmado, Óscar Puente.

