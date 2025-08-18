El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Galería del náufrago

El político pirómano

Ramón Avello

Ramón Avello

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Todos los viajes, incluso los más cercanos, son iniciáticos porque enriquecen y cambian la visión de la realidad del viajero. El viernes pasado, regresaba a ... Asturias después de haber recorrido en bicicleta el Camino de Santiago portugués desde Oporto a Finisterre. Como siempre, Portugal me sorprendió por la agradable amabilidad de sus habitantes, y por un desarrollo más que evidente. Los portugueses han dejado de ser los hermanos pobres de esa 'balsa de piedra' que, como ideó Saramago, es una península ibérica desgajada de los Pirineos que flota en el Atlántico y con sus nativos cada vez más unidos. Otro aspecto curioso del viaje es la falta de señalización en Vigo, por decisión de su luminoso alcalde, una ciudad de espaldas al Camino. El tercer aspecto es la belleza de los paisajes a veces cultivados y otros boscosos, pero siempre bellísimos. Es curioso que, por la costa atlántica de Galicia, pese a la fama de la ternera gallega, apenas se ven vacas pastando.

