Si te llamas Anaís y vas a hacerte actriz porno o algo similar tampoco hace falta cambiarte de nombre, no sé, por Tracy Lord, el ... de Katherine Hepburn en 'Historias de Filadelfia'. Aunque tiene gracia lo de Letizia Hilton. Es mucho mejor nombre que Samantha Hudson. Un amigo de Anaís D. G., la chica del disco duro a la fuga, dice que Ábalos la tenía contratada en su casa para limpiar y sacar el perro porque necesitaba el dinero. Lo de menos entre tanta revelación de escándalos es si pagándole la Seguridad Social o no. Es que no, claro. «Contrató sus servicios para pasear al perro y limpiar la casa». La mujer, que no parece tener muchos hervores, está sobrepasada. Lo estaría yo. Un día la veíamos corriendo por las calles mientras huía de un reportero. Otro día se puso a llorar (también en televisión). Lo que puedan decir las mujeres cercanas a la trama podría ser oro (mira Miss Asturias). Pero el oro no va a salir de esta pobre mujer.

