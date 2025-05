Tápate tú la cabeza

Fran Lebowitz escribió hace muchos años, cuando no era delito: «Ser mujer sólo interesa si se aspira a ser transexual masculino»

El director iraní Panahi ha recibido la Palma de oro por su película. Está perseguido, vale, pero es aliado: «Cualquier mujer que decide salir sin ... velo en Irán corre mucho más peligro que yo, pero no recibe tanta atención». En España tenemos a Junts, que ahora ha decidido vetar el uso de cualquier velo islámico en las aulas. No porque le importen las mujeres, se trata de que Aliança Catalana no le coma terreno.

Me da igual si hace el juego a la derechuza porque el fin es correcto. Sobre todo cuando a los presuntamente de izquierdas parece que les hayan echado 'droja' en el Cola Cao. Y quien dice a la izquierda, dice al TC. Que el uso del velo es una expresión de la libertad religiosa. Un signo de identidad cultural y religiosa. Anda ya. Es un signo de misoginia, fundamentalismo, dominación y discriminación. Fran Lebowitz escribió hace muchos años, cuando no era delito: «Ser mujer sólo interesa si se aspira a ser transexual masculino».

