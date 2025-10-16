El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las comisiones de investigación como instrumento democrático

Sería de desear que el número y actividad de ciertas comisiones de investigación fuesen cada vez menos necesarias, al ser un indicio de que la ética, en política, iría mejorando para bien de la Nación

Viliulfo Díaz

Viliulfo Díaz

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cuando en una Nación sobreviene algo sobre lo que se considere necesario practicar una investigación, por haber existido personas o grupos de personas que se ... supone cometieron algún desliz ético que pueda afectar a la cosa pública, con el fin de llegar a emitir las correspondientes conclusiones, nuestra Constitución dispone de la figura de las que llama, en su art. 76, 'Comisiones de investigación', que en algunas temporadas llegan a ser tan numerosas como las margaritas en primavera. Su justificación, para dar a aquellas un tinte democrático, se apoya en la creencia de que atribuir a una sola persona el estudio de las circunstancias en que los hechos se produjeron, para llegar a presentar las correspondientes conclusiones, podría tener un tufillo dictatorial, y de aquí que se consideró más apropiado el dar pie a que sean varias las personas que, como comisarios, profundicen en la cuestión, a la vez que, como suelen decir los franceses, se cobija bajo un 'paraguas' a quienes administrativamente pudieran ser los jefes de los que cometieron cualquier tipo de irregularidad protegiéndoles así de asumir aquella obligación, que se trasladó a la Comisión.

