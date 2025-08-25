Adjudicado el contrato para el montaje del mercado de La Corredoria La empresa Asturias Control Services se encargará de instalar y desmontar las casetas unos cincuenta sábados al año en El Conceyín

Un paso más para la apertura del nuevo mercadillo de La Corredoria, que cada sábado ofrecerá 72 puestos en la plaza de El Conceyín. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Asturias Control Services S. L. el contrato de montaje, desmontaje y custodia de las infraestructuras básicas por 57.000 euros más IVA, con un plazo de ejecución de un año. Ha sido la oferta más ventajosa entre las tres que se presentaron a la licitación.

Según figura en los pliegos de condiciones, el adjudicatario se encargará cada semana –con unas 50 citas al año–, de colocar las estructuras básicas de los 60 puestos–algunos podrán ser ocupados por dos vendedores– los sábados entre las siete y las ocho de la mañana, cubriéndolos con toldos adecuados a la climatología con el diseño acordado, a rayas azules y blancas. Una vez finalizado el horario de venta, entre las dos y media y cuatro de la tarde se procederá a su retirada, trasladándolo para su custodia hasta el sábado siguiente y garantizando el mantenimiento, limpieza y conservación.

El objetivo de este nuevo mercado, inspirado en los grandes mercados europeos, es «dar un impulso al comercio no sedentario local», una actividad importante para la economía local y que no puede competir fácilmente con los hábitos de compra 'online' y grandes centros comerciales.

El Ayuntamiento recibió 168 solicitudes para los 72 puestos, que tendrán a la venta ropa y calzado, marroquinería, flores y plantas, artesanía de pequeño volumen, numismática, filatelia y mineralogía, artículos musicales, ferretería y productos hortofrutícolas de producción propia, encurtidos, frutos secos, quesos, panadería, productos asturianos con denominación de origen y un asador de pollos.

