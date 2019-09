«Él se metió conmigo muy agresivo y me llamó maricón de mierda» La calle Ildefonso Martínez, donde ocurrieron los hechos. / A. PIÑA El hombre que presuntamente asestó dos navajazos a un Policía Nacional fuera de servicio en San Mateo queda en libertad con cargos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:16

Solo recuerda los momentos previos a la agresión pero nada de lo que pasó después. Al menos, es lo que relató, a la salida de los juzgados, el hombre que el pasado domingo asestó, presuntamente, dos navajazos a un policía nacional fuera de servicio la última noche de las fiestas de San Mateo. El juzgado de Instrucción número 2 en funciones de guardia decretó su puesta en libertad con cargos por un delito de lesiones graves.

El presunto agresor llegó a los juzgados a las diez y cuarto de la mañana desde los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, donde permaneció detenido durante dos días. No se negó a prestar declaración ante la magistrada ni tampoco ante los medios. «Soy una buena persona», fue lo primero que dijo tras prestar declaración. Su defensa, ejercida por Jesús Álvarez, trató de contenerlo pero el hombre quiso aclarar los hechos.

Visiblemente conmocionado, explicó que llegó a Oviedo el sábado, procedente de Zamora, con su mujer para hacer una ruta por el parque de Redes. Ya de noche decidieron ir a cenar a Gascona y disfrutar de las fiestas de San Mateo «para hacer lo que nos gusta hacer, que es bailar», explicó. En un momento dado, su esposa decidió regresar al hotel. Él continuó de fiesta por la zona de El Antiguo. Es en ese contexto cuando se encuentra con su víctima. «Yo no sabía que era policía ni lo había visto en mi vida», recalcó. Fue un malentendido entre ambos lo que originó la trifulca. Explicó que fue el agente de la Policía Nacional quien se encaró primero con él: «Me vio y se metió conmigo muy agresivo y me llamó maricón de mierda». Según el joven, el agente también insultó a su mujer, que no se encontraba presente, ya que había decidido irse al hotel a descansar. «Dijo que era una puta».

«Muy nervioso»

Tras ese primer encontronazo, el presunto agresor quiso quitar hierro al asunto dirigiéndose de nuevo al agente. «En plan de buen rollo le dije que no pasaba nada, que Asturias es España y el resto tierra conquistada. Fue cuando se envenenó contra mí. Me llamó facha».

El agresor sí reconoció que tras el enfrentamiento se volvió al hotel donde se encontraba su pareja. A partir de ahí, aseguró «no recordar nada». Explicó que su pareja le vio «muy nervioso» y volvió a salir. Lo hizo tras coger, supuestamente, una navaja de Taramundi. Con ella, se dirigió a la calle Ildefonso Martínez, en la zona de El Antiguo, donde presuntamente asestó «por la espalda», como así confirmaron fuentes policiales, dos navajazos al policía. Una agresión sin mayores consecuencias ya que el agente no precisó ingreso hospitalario alguno, de hecho, el mismo día del suceso ya se encontraba en su casa, a pesar de que uno de los pinchazos «casi le roza el riñón». El presunto agresor también sufrió un corte en un dedo con la misma navaja.