El alcalde de Oviedo promete «algo grande» para potenciar la feria ganadera de La Ascensión

El alcalde se ha comprometido a fortalecer al feria de ganado de La Ascensión ante la escasa participación de animales que se espera para esta edición cuyo pistoletazo lo ha dado el propio regidor esta mañana en la plaza de la Catedral con la visita a las 68 casetas instaladas en la propia plaza y en la calle González Abascal y plaza de Porlier.

Alfredo Canteli ha señalado que la zona ganadera de la Feria de la Ascensión «es pequeña, no hay prácticamente nada y, por lo tanto tenedremos que mirar para recuperarla de verdad» porque «hay que hacer algo grande y retornar a una gran feria como era antes, para hacer pequeñas cosas que están hasta lejos, que la gente no acude tampoco, no vale la pena. En su momento vivimos en el Asturcón con mucho cariño, pero no fue la referencia de feria que yo quiero».

De las 68 casetas instaladas entre la Catedral y Porlier, «32 son de quesos y 36 de procesos agroalimentarios de muchos tipos. A las que hay que sumar luego las 26 que tenemos de artesanía, el paseo del Bombé del Campo San Francisco, más 10 jaimas de talleres artesanos y de demostración de artesanía», según ha explicado la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

El regidor ha hablado además de la meteorología y expresó sus dudas pero también sus confianzas: «Dudo un poco del tiempo aunque espero que rectifique, que las nubes desaparezcan y que toda esta exposición de quesos que tenemos aquí, que es muy importante , atraiga a la gente para venir a ver y comprar porque son artesanos que trabajan todo el año para estar aquí hoy y se lo merecen».

Sobre el programa de las fiestas, que durarán hasta el domingo por la tarde, Covadonga Díaz ha explicado que «hay un montón de folclóricos todos los años, un gran desfile folclórico. Tenemos un grupo invitado de Cudillero, el Grupo Arduriu Pixuatu, y luego aparte habrá canciones asturianas en el kiosco del Bombe y algún concierto como HerbaMora». «Además también tendremos los coros mañana al mediodía y la banda de música y, luego, talleres de artesanía que son gratuitos y para los niños como novedad habrá un taller de elaboración de queso donde pueden hacer queso fresco, un taller de cómo se hace la sidra y luego uno de madreñas».

