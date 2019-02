El alcalde tilda de «esperpento» que el PP pida su dimisión por apoyar el mercado Una vista del 'Mercáu de la Gascuña'. / ÁLEX PIÑA Los vecinos se posicionan «al margen» de cuestiones políticas y claman porque «alguien solucione nuestros problemas» A. ARCE / R. AGUDÍN Sábado, 23 febrero 2019, 03:49

Del mismo en que Valle- Inclán narró las últimas horas de vida de Max Estrella, el alcalde, Wenceslao López, se refirió a la decisión del Grupo Municipal Popular de exigir la dimisión de los concejales de gobierno por el caso de la organización del mercadillo artesanal de Gascona. Un «esperpento», sentenció. Máxime, según sus palabras, «después de dejarnos más de 200 millones de euros dilapidados de la economía municipal al margen de otras deficiencias como proyectos fracasados», expuso el primer edil.

Y es que, con diez representantes municipales (entre los que se incluye al mismo López) llamados a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, el regidor achacó la situación a las «consecuencias de la gestión del Partido Popular».

Más duro, ya no con la formación conservadora, sino con la causa abierta, fue el concejal de Economía, Rubén Rosón, al afirmar que «el PP está utilizando su bufete de abogados particular para intentar tumbar decisiones de gobierno». Unas entre las que, según sus palabras, no se encuentran solo la del 'Mercáu de la Gascuña' sino también «la Auxiliar de Recaudación, la Memoria Histórica o El Asturcón», explicó. «Quieren enfangar», enfatizó. Y recordó, por otra parte, que el mercado «se empezó a hacer en 2013 con el PP». «Usan la justicia de manera partidista, ¿por qué no dimitieron entonces cuando la junta de gobierno autorizó por unanimidad el mercado?», concluyó el edil de Somos.

No obstante, desde el bufete de De la Iglesia y Teijelo Abogados, (al que Rosón apunta) afirmaron que «el despacho no tiene ningún interés político», que es «independiente». Algo parecido a lo que declaró el presidente de la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, Germán Abad, al argumentar que «nosotros no entramos en conflictos políticos ni entraremos, esto no es una cuestión política; lo que pedimos a este equipo de gobierno o al que venga es que se solucionen nuestros problemas». Como dijo el representante de los vecinos, «esto huele a precampaña».

A los vecinos les ha salido un aliado. La formación Vox Asturias anunció ayer que se personará como acusación particular contra el tripartito una vez se «determinen las posibles imputaciones».