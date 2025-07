Alfonso II el Casto parte hacia Compostela tras una romería en la plaza de la Catedral

Rafael Francés Oviedo Domingo, 13 de julio 2025, 13:47 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

La salida del Rey Casto hacia Compostela ha congregado a centenares de personas en las plazas del Ayuntamiento y la Catedral siguiendo a Alfonso II en su peregrinar entre ambas localizaciones para hacer cierta su marcha a Santiago. Pero antes de irse a coger el Camino Primitivo que él mismo fundó hace más de mil años ha querido hablar a su pueblo desde el balcón de la Casa Consistorial.

«Disfrutad del Camino y nos preocupéis de los demás, preocuparos sólo de que el viaje valga la pena». Y ha añadido: «Sin pueblo no hay camino y me gusta mi pueblo de Oviedo donde durante estos días he escuchado a juglares y niños, muchas carcajadas con lo que he visto que el pasado, presente y el porvenir se dan la mano en Oviedo».

Alfonso II (interpretado por el actor Ramón Langa, muy conocido por ser la voz de Bruce Willis en el doblaje de sus películas), ha terminado su alocución a las personas que llenaban la plaza del Ayuntamiento animando «a que me acompañéis hasta la plaza de San Salvador (Catedral) para hacer una romería para la felicidad de este pueblo astur y así daros las gracias por esta experiencia colectiva. Salve, Oviedo; salve, Reino de Asturias, y salve, Hispania».

Dicho y hecho, el rey se ha subido a lomos de su caballo tordo y acompañado por sus escuderos, también a caballo, y su guardia personal y banda de gaitas ha enfilado el camino de la plaza de la Catedral por la calle del Peso para deleite y sorpresa de muchos turistas y ovetenses que tomaban tranquilamente un vermú o una cerveza en los aledaños. Eso sí, todo el mundo muy centrado en su papel, aplaudía y daba vivas al rey a su paso.

Ya en la plaza de la Catedral comenzó una romería con juegos tradicionales, exhibiciones de bateo de oro y de esgrima antigua, todo ello festejado con la música de las gaitas y diversas actuaciones. Una romería, muy animada pues la plaza de la Catedral estaba llena, que corrió gran peligro de éxito cuando empezaron a caer goterones aunque el peligro pasó pronto pues el dios de la meteorología fue al final benévolo y dejó a los romeros disfrutar y al rey partir hacia Compostela.