Alfredo Canteli ve «luces y sombras» en los presupuestos regionales para Oviedo

La inversión prevista en los presupuestos del Principado para Oviedo asciende al menos a 49,5 millones de euros. Entre las partidas más destacadas ... se encuentran los 14,8 millones de euros de reserva para la depuradora de Villapérez, 8 millones para el Colegio de Educación Especial de Montecerrao o, entre otras cosas, 3,6 millones de euros para los derribos en el antiguo HUCA –un primer paso en el que no se incluyen obras adicionales para la antigua ciudad sanitaria–. Unas cuentas que el gobierno local del PP ya calificó esta semana de escasas y así lo reiteró este viernes el alcalde, Alfredo Canteli. «Tienen luces y sombras. Hay cosas buenas para Oviedo, hay que reconocerlo, pero faltan cosas importantes», afirmó.

¿Cuáles? Entre otras, enumeró el regidor ovetense, la conocida como variante de Trubia, « que se la presenté al presidente varias veces», o el albergue de peregrinos en el monasterio de San Pelayo, «por el que tanto estamos luchando y que es una necesidad de Las Pelayas y del Camino Primitivo».

Canteli también mostró su preocupación por la partida reservada para el Colegio de Educación Especial, pues «parece que no está todo lo que tiene que estar ahí; aunque dicen que sí, vamos a esperar...», aventuró. Al final, sentenció el alcalde, «luces y sombras, pero hay lo que hay».

El Partido Popular ovetense, en boca del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mario Arias, ya había rechazado la inversión prevista para convertir en edificio administrativo la antigua Escuela de Minas y celebrado, eso sí, el apoyo del Gobierno regional en sus cuentas al proyecto Oviedo 2031.