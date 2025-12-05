El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Alex Piña

Alfredo Canteli ve «luces y sombras» en los presupuestos regionales para Oviedo

«Hay cosas buenas, hay que reconocerlo, pero faltan cosas importantes como la variante de Trubia o el albergue de Las Pelayas», dice el alcalde

A. Arce / R. Fidalgo

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:45

La inversión prevista en los presupuestos del Principado para Oviedo asciende al menos a 49,5 millones de euros. Entre las partidas más destacadas ... se encuentran los 14,8 millones de euros de reserva para la depuradora de Villapérez, 8 millones para el Colegio de Educación Especial de Montecerrao o, entre otras cosas, 3,6 millones de euros para los derribos en el antiguo HUCA –un primer paso en el que no se incluyen obras adicionales para la antigua ciudad sanitaria–. Unas cuentas que el gobierno local del PP ya calificó esta semana de escasas y así lo reiteró este viernes el alcalde, Alfredo Canteli. «Tienen luces y sombras. Hay cosas buenas para Oviedo, hay que reconocerlo, pero faltan cosas importantes», afirmó.

