Oviedo recibirá 49,5 millones, con 8 para el nuevo colegio de Montecerrao

De los 6.993 millones de euros que alcanza el proyecto de presupuestos de Asturias para 2026, Oviedo recibirá alrededor de 49,5 ... millones de euros en inversión, con una ligera bajada respecto al actual ejercicio, donde se alcanzó la cifra récord de 50,9 millones de euros. El Gobierno del Principado pone así sobre la mesa partidas para continuar con obras recién iniciadas, como el demandado Colegio de Educación Especial de Montecerrao –la mayor inversión en ejecución en la capital, para la que destina 8 millones de los 19 millones de euros que rondará la obra–, la modernización del colector y la depuradora de Villapérez (14,8 millones de euros) y la continuidad de las mejoras en materia de movilidad, como la remodelación de la glorieta de Luis Oliver (1,8 millones), la nueva pasarela entre las estaciones de tren y autobuses (1,5 millones) así como el intercambiador y los tapices rodantes del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (262.000 euros). Espera igualmente retomar los paralizados derribos del antiguo HUCA en El Cristo (3,6 millones de euros, más otros 150.00 para el plan especial) y comenzar otras nuevas, como la reconversión del Materno Infantil en un centro pionero para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (3,4 millones) o la modernización del Hospital Monte Naranco (2,5 millones de euros entre el plan director y obras).

La Consejería de Educación lidera el número de actuaciones. De forma paralela a las obras del colegio de Montecerrao, que comenzaron el pasado septiembre y durarán dos años, el Colegio de Educación Especial de Latores recibirá otros 175.000 euros para solventar deficiencias. Los colegios públicos de Gesta I y II tiene reservados 133.000 euros; el instituto Pérez de Ayala un millón de euros y el Alfonso II 617.000 euros. Continuará la implantación de las escuelinas en los colegios Pablo Miaja (170.726 euros), el Villar de Trubia (36.919 euros) y Gesta (133.137). Este se completa con 200.000 euros para el proyecto de un nuevo Conservatorio de Música y casi 100.000 euros para el Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño. En total, el área de Eva Ledo gestionará 9,8 millones en inversiones en la capital asturiana.

En lo que toca a Salud, con 3,7 millones de euros, más de la mitad se lo lleva el Hospital Monte Naranco, pero también figuran actuaciones destacadas como la reforma de la planta baja del consultorio de La Manjoya (382.000 euros), el Laboratorio de Salud Pública (500.000 euros), la adecuación de locales en el centro de salud de La Lila (254.000) para ubicar el primer Centro de Alta Resolución de Urgencias y la reforma y ampliación del centro de salud Paulino Prieto (72.000 euros).

Prácticamente ya finalizada la rehabilitación integral del centro de menores Los Pilares, la Consejería de Bienestar Social se centrará además de en el nuevo centro en el Materno, en terminar el proyecto para crear unidades de convivencia en la residencia Santa Teresa y mejorar sus servicios.

El proyecto incluye otras partidas importantes. Destaca una para adecuar las oficinas de Empleo de General Elorza (más de 1 millón de euros), aunque se echan en falta otras inversiones esperadas en ese anexo de inversiones: la principal, para La Vega. El Principado se había comprometido a la adquisición de la nave de Cañones por 4,5 millones de euros, aunque aguarda a que el Ayuntamiento de Oviedo reordene los terrenos, para lo que tiene previsto sacar un concurso de ideas.