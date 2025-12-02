El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao, donde ya han comenzado las obras con el movimiento de tierras. G. A.
Presupuestos de Asturias para 2026

Oviedo recibirá 49,5 millones, con 8 para el nuevo colegio de Montecerrao

El Principado de Asturias reserva 14,8 millones de euros para la depuradora de Villapérez y 3,6 millones para los derribos en el antiguo HUCA de El Cristo

Susana Neira

Oviedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:28

Comenta

De los 6.993 millones de euros que alcanza el proyecto de presupuestos de Asturias para 2026, Oviedo recibirá alrededor de 49,5 ... millones de euros en inversión, con una ligera bajada respecto al actual ejercicio, donde se alcanzó la cifra récord de 50,9 millones de euros. El Gobierno del Principado pone así sobre la mesa partidas para continuar con obras recién iniciadas, como el demandado Colegio de Educación Especial de Montecerrao –la mayor inversión en ejecución en la capital, para la que destina 8 millones de los 19 millones de euros que rondará la obra–, la modernización del colector y la depuradora de Villapérez (14,8 millones de euros) y la continuidad de las mejoras en materia de movilidad, como la remodelación de la glorieta de Luis Oliver (1,8 millones), la nueva pasarela entre las estaciones de tren y autobuses (1,5 millones) así como el intercambiador y los tapices rodantes del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (262.000 euros). Espera igualmente retomar los paralizados derribos del antiguo HUCA en El Cristo (3,6 millones de euros, más otros 150.00 para el plan especial) y comenzar otras nuevas, como la reconversión del Materno Infantil en un centro pionero para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (3,4 millones) o la modernización del Hospital Monte Naranco (2,5 millones de euros entre el plan director y obras).

