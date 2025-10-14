Hoy arrancan las obras de la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo, con cortes de tráfico

A. Arce Oviedo Martes, 14 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Este martes, la Consejería de Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias iniciará de una vez por todas las obras de reforma de la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo, que permitirán, una vez terminadas dentro de dieciocho meses, la prevista mejora del tráfico en la zona mediante la construcción de un nuevo ramal de acceso directo a Ciudad Naranco desde la salida de la AS-II. Unos trabajos, eso sí, que conllevarán importantes restricciones de tráfico, pues permanecerá cortado mientras duren las actuaciones el carril de acceso al barrio por la calle Ernesto Winter Blanco. Sí estará abierto el de bajada; no obstante, los vecinos temen que se formen importantes retenciones.

En ese sentido, como trayecto alternativo a la circulación de entrada al barrio, la consejería ha dispuesto el acceso por el paso ampliado de Niolás Soria mientras duren las obras. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de cuatro millones de euros y un año y medio de plazo. Será en una segunda fase, más adelante y de la mano del Consistorio, cuando se construya un nuevo ramal directo desde Ciudad Naranco a Jesús Sáenz de Miera.