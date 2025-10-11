Los cortes de tráfico en Ciudad Naranco, en Oviedo, durarán 18 meses El Principado garantiza la coordinación con el Ayuntamiento para llevar a cabo los cambios en la regulación de la circulación en Luis Oliver

A. Arce Oviedo Sábado, 11 de octubre 2025, 14:18

El martes comienza definitivamente la reforma de la glorieta de Luis Olvier de Oviedo y con ella, el carril de acceso a Ciudad Naranco desde la salida de la AS-II permanecerá cortado para facilitar la ejecución de los trabajos. ¿Cuánto tiempo? La Consejería de Movilidad informó este sábado que las restricciones de tráfico se mantendrán vigentes «hasta que finalicen las obras», es decir, al menos durante dieciocho meses –si no se sufren retrasos–. El carril de bajada, eso sí, permanecerá abierto.

El Gobierno del Principado de Asturias, destacaron las mismas fuentes del Ejecutivo a través de una nota de prensa, «ha coordinado con el Ayuntamiento los cambios necesarios en la regulación del tráfico». Como trayecto alternativo a la circulación de entrada al barrio se ha dispuesto, en ese sentido, el acceso por el paso ampliado de Niolás Soria. Los vecinos, eso sí, mostraron su preocupación por los posibles atascos que se generen durante la actuación.

Las obras persiguen precisamente eliminarlos y aliviar el tráfico en la zona mediante la construcción de un nuevo ramal en la glorieta de acceso directo a Ciudad Naranco desde la AS-II. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de cuatro millones de euros y, según la consejería, «ayudará a descongestionar el tráfico en la entrada norte de la capital».

Dicho vial de giro directo pasará por debajo de la vía del ferrocarril mediante un marco hincado con sección suficiente para albergar dos carriles y lo que no se verá cortado durante las obras será el tráfico ferroviario. La actuación deberá completarla más adelante el Ayuntamiento con la construcción de un segundo ramal hacia la calle Jesús Sáenz de Miera.