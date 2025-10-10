El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La glorieta de Luis Oliver. Mario Rojas

Los cortes de tráfico en Oviedo por la obra de Luis Oliver arrancan el martes

El vial de acceso a Ciudad Naranco por la calle Ernesto Winter Blanco permanecerá cerrado al tráfico de forma ininterrumpida

A. Arce

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El tráfico ascendente a Ciudad Naranco por la calle Ernesto Winter Blanco permanecerá cortado desde el próximo martes, 14 de octubre, y de forma ininterrumpida hasta que finalicen las obras de remodelación de la glorieta de Luis Oliver de Oviedo. Será el inicio estricto de los trabajos, que se alargarán durante dieciocho meses y agotarán cerca de cuatro millones de euros, después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitase la zona hace dos semanas para dar el pistoletazo de salida a la actuación, que supondrá la creación de una entrada directa al barrio desde la salida de la AS-II y que tiene como objetivo aliviar los problemas de tráfico en la zona durante las horas puntas. Así, la vía actual quedará cortada a partir del martes y el desvío se realizará a través de la calle Nicolás Soria. Permanecerá así al menos durante un año.

¿Por qué? El nuevo ramal pasará por debajo de la vía del ferrocarril mediante un marco hincado con sección suficiente para albergar dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50. Esta solución evitará el corte del tráfico ferroviario mientras duren las obras, pero obliga a cerrar la vía a la circulación de vehículos puesto que será en esa misma zona donde el personal de la empresa –Taller de Urbanismo e Ingeniería– ubicará el parque de fabricación en el que se construirá la compleja estructura que se irá empujando bajo la vía. También se utilizará como zona de tráfico interno de maquinaria y de los vehículos de la obra.

Ahora, el que quiera acceder a Ciudad Naranco desde la AS-II deberá hacerlo sí o sí por Nicolás Soria.

