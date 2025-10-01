El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Flavio Valperga explica a Adrián Barbón los pormenores de la actuación en la glorieta de Luis Oliver. Mario Rojas

El Principado inicia en Oviedo las obras de Luis Oliver y la pasarela intermodal y estas serán las restricciones de tráfico

El presidente, Adrián Barbón, destaca que estas actuaciones, valoradas en más de seis millones de euros, demuestran el «compromiso» del Ejecutivo regional con Oviedo y asegura que «continuará en los próximos años y en los próximos presupuestos»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

El presidente, Adrián Barbón, asistió durante la mañana de este miércoles al inicio de dos obras que son dos reivindicaciones históricas de la ciudad ... de Oviedo al Gobierno del Principado de Asturias: la ampliación de la glorieta de Luis Oliver y la construcción de la pasarela peatonal que conectará las estaciones de autobús y ferrocarril. Dos actuaciones que entre las dos suponen una inversiones que ronda los seis millones de euros y que, según el mandatario socialista, aportarán mayor fluidez de circulación en uno de los puntos estratégicos de entrada a la ciudad y ayudarán a crear un gran nodo de transporte público intermodal en el corazón de la capital asturiana. Un acto simbólico, eso sí, ya que el inicio de la remodelación de los accesos a Ciudad Naranco desde la glorieta no comenzará hasta «dentro de una semana o dos», matizó el líder del Ejecutivo autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  8. 8 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  9. 9

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado inicia en Oviedo las obras de Luis Oliver y la pasarela intermodal y estas serán las restricciones de tráfico

El Principado inicia en Oviedo las obras de Luis Oliver y la pasarela intermodal y estas serán las restricciones de tráfico