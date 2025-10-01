El Principado inicia en Oviedo las obras de Luis Oliver y la pasarela intermodal y estas serán las restricciones de tráfico

El presidente, Adrián Barbón, asistió durante la mañana de este miércoles al inicio de dos obras que son dos reivindicaciones históricas de la ciudad ... de Oviedo al Gobierno del Principado de Asturias: la ampliación de la glorieta de Luis Oliver y la construcción de la pasarela peatonal que conectará las estaciones de autobús y ferrocarril. Dos actuaciones que entre las dos suponen una inversiones que ronda los seis millones de euros y que, según el mandatario socialista, aportarán mayor fluidez de circulación en uno de los puntos estratégicos de entrada a la ciudad y ayudarán a crear un gran nodo de transporte público intermodal en el corazón de la capital asturiana. Un acto simbólico, eso sí, ya que el inicio de la remodelación de los accesos a Ciudad Naranco desde la glorieta no comenzará hasta «dentro de una semana o dos», matizó el líder del Ejecutivo autonómico.

«Cumplimos con Oviedo, cumplimos con hechos concretos y ese compromiso continuará en los próximos años y en los próximos presupuestos. Pero lo importante es que no solo hablemos de proyectos, de planos, de infografías y dibujos, sino de hechos concretos», se felicitó el presidente, para añadir a renglón seguido que «si sumamos estas inversiones y el resto en materia de movilidad en Oviedo, vemos que todos nuestros compromisos de movilidad se están ejecutando».

La remodelación de Luis Oliver

En primer lugar, la construcción de un nuevo ramal en la glorieta de Luis Oliver, que cuenta con un presupuesto de 4.064.605 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, tiene como objetivo descongestionar el tráfico en la entrada norte de la capital y mejorar el acceso al barrio de Ciudad Naranco. El proyecto incluye un vial de giro directo desde la autovía AS-II, en sentido ascendente, hacia la calle de Ernesto Winter Blanco, y el acceso pasará por debajo de la vía del ferrocarril mediante un marco hincado con sección suficiente para albergar dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50. Esta solución evitará el corte del tráfico ferroviario mientras duren las obras; no obstante, tal y como advirtió Flavio Valperga, jefe de sección del servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado, el carril de acceso a Ciudad Naranco desde la glorieta permanecerá cortado al menos durante un año.

El Principado y el Ayuntamiento suscribieron hace tres años un protocolo de colaboración por el cual el Ejecutivo autonómico se comprometía a construir este ramal y el Ayuntamiento, el otro, que comunicará la calle de Ernesto Winter con el vial de Jesús Sáenz de Miera en sentido descendente. A ese respecto, el edil de Infraestructuras, Nacho Cuesta, que acudió a la visita y excusó al alcalde al encontrarse este recuperándose de su segunda operación de cataratas, adelantó que el Consistorio «ya está preparando el proyecto de la parte que le toca» con el objetivo de comenzar a ejecutarlo en el mismo momento en que el Principado concluya su parte. La de Luis Oliver, agregó Cuesta, es «una obra muy importante y una reivindicación histórica de la ciudad que va a contribuir a mejorar los problemas de gestión del tráfico de toda la zona oeste».

La pasarela entre las estaciones

En segundo lugar, la pasarela entre estaciones, financiada con fondos europeos Next Generation y que costará 2.221.056 euros, estará lista en unos diez meses. Para ello, se adecuará el pasadizo cubierto de 130,5 metros de longitud que pasa por los bajos de un edificio residencial y salva el viaducto de Nicolás Soria. El Ayuntamiento, por su parte, posee una servidumbre de paso de cinco metros de ancho en ese espacio y partir de ese punto, se construirá una nueva estructura de vigas en celosía que dará acceso a tres ascensores, con capacidad para transportar hasta 3.000 personas por hora, y un bloque de escaleras que permitirán llegar a la estación de autobuses.

En la terminal se habilitará una nueva zona cubierta y plenamente accesible para el tránsito de pasajeros que vayan de una estación a otra. El proyecto incluye, asimismo, una gran pantalla luminosa interactiva en la cara norte del ascensor más próximo a la avenida Pepe Cosmen, que servirá como elemento informativo, y se desarrollarán en paralelo varios locales comerciales para completar la actuación. Por lo pronto, tras la firma del acta de inicio de obras este miércoles, las obras comenzarán por la cimentación en la planta -2 del aparcamiento, por lo que no serán visibles hasta principios de año.

«Recuerdo venir a Oviedo como estudiante y se decía tantas veces que era necesaria esa interconectividad, que es una de las políticas que hemos seguido», comenzó afirmando Adrián Barbón, que concluyó destacando que la nueva pasarela «no solo va a conectar a la ciudadanía que va a hacer uso de las estaciones, sino que se va a convertir en un itinerario peatonal más» para todos los vecinos. Un itinerario «de lujo, accesible y amigable», apuntó después el director de las obras.

Otras inversiones

Además de estos dos proyectos, el presidente regional puso en valor el resto de actuaciones que tiene en marcha el Principado en materia de movilidad (entre todas, sumando Luis Oliver y la pasarela, rondan los once millones de euros), como son la construcción del intercambiador y la instalación de tapices rodantes para mejorar los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que culminarán antes de fin de año. Por otro lado, en verano comenzó a funcionar el intercambiador de transporte público de Llamaquique, que costó algo más de medio millón, y ahora está en marcha la construcción de otro en el campus de El Cristo por un presupuesto similar.

En esa línea, Barbón también quiso detenerse en la que, a su juicio, se trata de una de las medidas más relevantes para mejorar la movilidad en la capital: la plataforma Conecta. Desveló que más del 61% de la población ovetense, un total de 134.612 personas, son titulares de la tarjeta que permite moverse por toda Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes. En lo que va de año, más de diez millones de viajes registrados en el transporte urbano de Oviedo se validaron con Conecta. Esta cifra supone un aumento del 15,4% respecto al mismo período de 2024 y muestra el éxito de la apuesta del Principado por impulsar la movilidad sostenible como derecho y elemento de cohesión.