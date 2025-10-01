El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vista del Naranco, por donde pasaría la Ronda Norte. P. L.
Movilidad en Oviedo

El Principado se aleja del todo de la Ronda Norte: «Estamos en otros proyectos»

Nacho Cuesta dice que la mejora prevista del tráfico en Luis Oliver no sustituye a la infraestructura y Alejandro Calvo responde que la opción del PP es inviable

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:11

La de Luis Oliver, aseguró Nacho Cuesta durante la visita institucional a las inmediaciones de la glorieta a la que también asistieron el consejero de ... Movilidad, Alejandro Calvo, técnicos del Principado y el portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, entre otros, es «una obra muy importante que va a contribuir a mejorar los problemas de gestión del tráfico de toda la zona oeste». Eso sí, concluyó, «en ningún caso» servirá como alternativa a la Ronda Norte que el gobierno local exige al Ministerio de Transportes y que se encuentra atascada desde hace años en el trámite ambiental. No obstante, el Ayuntamiento se ha quedado solo en su reivindicación de la infraestructura.

