El Principado se aleja del todo de la Ronda Norte: «Estamos en otros proyectos»

Alberto Arce Oviedo Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:11

La de Luis Oliver, aseguró Nacho Cuesta durante la visita institucional a las inmediaciones de la glorieta a la que también asistieron el consejero de ... Movilidad, Alejandro Calvo, técnicos del Principado y el portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, entre otros, es «una obra muy importante que va a contribuir a mejorar los problemas de gestión del tráfico de toda la zona oeste». Eso sí, concluyó, «en ningún caso» servirá como alternativa a la Ronda Norte que el gobierno local exige al Ministerio de Transportes y que se encuentra atascada desde hace años en el trámite ambiental. No obstante, el Ayuntamiento se ha quedado solo en su reivindicación de la infraestructura.

Calvo respondió rápidamente a Cuesta que la Ronda Norte de Oviedo, que no está en la alianza por las infraestructuras, «no es un proyecto que genere unanimidad» y con «limitaciones importantes que harían inviable la propuesta del Ayuntamiento» en términos medioambientales y patrimoniales. «Yo entiendo la batalla», atajó, «pero el Principado de Asturias está en otros proyectos» como, por ejemplo, advirtió, la ampliación de la ronda entre Lugones y El Caleyo; «una necesidad real que puede resolverse» y «una obra absolutamente necesaria que afecta no solo a Oviedo, sino a todo el área central». Cuesta, en cambio, calificó la Ronda Norte como «una obra absolutamente imprescindible que resolvería de una manera definitiva no solo la circunvalación de la ciudad, sino todos los problemas de acceso y tráfico de la zona oeste».

