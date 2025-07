El Principado de Asturias pide incluir alternativas a la Ronda Norte en el nuevo Plan de Movilidad de Oviedo

El equipo de gobierno de Oviedo ha vuelto a apostar por la Ronda Norte en su esquema de movilidad para el municipio. La ... infraestructura cuenta con un capítulo aparte en el nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Oviedo 2026-2035 –denominado en el documento como escenario 2– en el que, a un lado de lo estrictamente municipal, se incluye el desarrollo de grandes infraestructuras «con un fuerte impacto estructurante para la movilidad urbana» como el rebautizado por el Ministerio de Transportes Acceso Norte a Oviedo, actualmente en fase de tramitación por parte del Gobierno central –atascado desde hace dos años en el trámite ambiental, en realidad–. Una infraestructura, anticipa la concejalía, que «supondría una reconfiguración de los flujos de tráfico de paso, la redistribución de intensidades circulatorias y la oportunidad de liberar espacio viario en la trama urbana para otros usos más sostenibles». No obstante, en el informe para la formulación de la propuesta de documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico correspondiente a la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del plan, actualmente en tramitación, el Principado insta al Ayuntamiento a incluir en su estrategia de movilidad sostenible alternativas a la Ronda Norte ante una eventual «declaración de impacto ambiental negativa de dicha infraestructura».

¿Cuáles? La Consejería de Movilidad las tiene sobre la mesa. Entre dichas alternativas, prosigue el informe, «se incluirán el vial desde el entorno de La Pixarra hasta Las Campas, la construcción de un túnel desde el entorno de la plaza Gabino Diaz Merchán hasta el entorno del IES Monte Naranco, o la ejecución de mejoras en la Glorieta Luis Oliver».

Ello, de cara a la redacción por parte del Consistorio de Oviedo del conocido como Estudio Ambiental Estratégico del Plan de Movilidad, entre otras cuestiones relacionadas con el contenido y los objetivos del proyecto, los pormenores medioambientales de la capital asturiana y los planes de protección, las medidas correctoras previstas ante hipotéticos efectos negativos que pudiera producir su aplicación y un resumen, al final, de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.

En ese sentido, el equipo de gobierno defiende que el nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Oviedo, ideado para tener vigencia durante casi una década, «se desarrolla como un instrumento estratégico que permita planificar la movilidad con criterios de sostenibilidad ambiental, cohesión social, eficiencia económica y resiliencia ante el cambio climático». Entre sus objetivos,contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía, reducir el impacto ambiental del transporte y la contaminación, disminuir el consumo energético y potenciar.

El sector del taxi pide más

Sin embargo, en esta fase de tramitación del documento también se ha obtenido una radiografía de lo que opinan la ciudadanía, en general, y los colectivos profesionales relacionados, en particular, a través del estudio de las alegaciones. Así, los taxistas alrededor de la Federación Asturiana Sindical del Taxi entienden que «la interpretación realizada por el plan no se ajusta a la concepción de transporte público» que contempla la ley vigente. Aseguran que el plan podría ser «más ambicioso y establecer mecanismos que permitan una verdadera multimodalidad», y advierten que el estudio de impacto «resulta insuficiente, y que no valora ni propone medidas que integren al taxi dentro de la movilidad multimodal».

Por su parte, la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra) adelanta que el sector del transporte «no puede asumir los cambios propuestos», sobre todo en lo que toca a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, «sin un programa de ayudas de gran calado» para la renovación de flotas «tanto a nivel de combustibles alternativos como eléctricos».

Estación de autobuses

Propuestas a las que se unen las de la Corporación Asturiana de Transporte (CAR) como una regulación con prioridad semafórica al transporte público de viajeros; integrar el transporte escolar en el plan; promover el papel de las infraestructuras de transporte de la ciudad mediante la construcción de carriles bus y la asignación de vías de circulación prioritaria, así como la modernización y el rediseño de la estación de autobuses y fomentar «una ciudad favorable al transporte turístico».

No son los únicos. También las hay de grupos políticos como IU-Convocatoria por Oviedo, que critica el plan por su «falta de ambición climática y ecológica, enfoque excesivamente técnico y escasa participación ciudadana, ausencia de la perspectiva de género y escasa integración con la planificación urbanística y ambiental». En su defecto, los de Gaspar Llamazares plantean aportaciones como el refuerzo del transporte público, la construcción de aparcamiento disuasorios, la implantación de instrumentos de regulación del modelo de movilidad y darle una perspectiva de género.

Muy similares a las peticiones de los ecologistas, que solicitan completar el plan con la documentación técnica, ambiental y participativa necesaria, justificar «de forma razonada» la coherencia ambiental del modelo y reformular el cronograma y las medidas conforme al diagnóstico y la normativa vigente.