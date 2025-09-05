La obra del Colegio de Montecerrao, una inversión de 18,9 millones, se prepara para comenzar

Ya ha comenzado la instalación de las casetas de obra y el traslado de material para la colocación del vallado en la calle Riosa para ... el inicio inminente de las obras de construcción del Colegio de Educación Especial de Montecerrao, la gran inversión educativa de la Consejería de Educación para Oviedo lo que resta de legislatura. Alcanzará los 18,9 millones de euros –2,7 millones por debajo del precio de licitación, a la que se presentaron nueve empresas–.

Tras años de demandas por parte de la comunidad educativa y las familias para reclamar un equipamiento más moderno para sustituir al de Latores, los operarios de la empresa Ogensa, adjudicataria de los trabajos y que firmó el contrato el pasado mes, preparan ya el terreno para el levantamiento de tierras en una parcela con especial desnivel y la colocación de la primera piedra, prevista para este mes.

Al menos así se lo comunicó el departamento que dirige Eva Ledo a la junta directiva de la Asociación de Padres de Madres (AMPA) a finales de julio. Ahora ya es visible que así será. También, les confirmó que incorporará la piscina terapéutica de 60 metros cuadrados, en lugar del tanque de Hubbard. Las familias llegaron a reunir cerca de 16.000 firmas y se concentraron en varias ocasiones frente a la Junta General del Principado para reclamar este cambio, al entender que la instalación prevista no respondía a sus necesidades y suponía un paso atrás en la atención a sus hijos.

240 alumnos

El futuro colegio se levantará en una parcela de 9.311 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento y si se cumplen los plazos estará listo en 2027. Tendrá capacidad para 240 alumnos y albergará 57 aulas flexibles de múltiples tamaños y otras tres específicas –de música, estimulación sensorial y psicomotricidad–, 14 aseos adaptados, un salón de actos para 215 personas, patios cubiertos y descubiertos, pista polideportiva, biblioteca, área de cocina y dos comedores, según el diseño firmado por el arquitecto Jovino Martínez y presentado oficialmente el pasado verano por los responsables regionales. Estará además abierto al barrio, ya que los vecinos podrán usar las instalaciones deportivas los fines de semana.

Los espacios educativos «se organizarán de manera flexible para adaptarse a un uso individual o colectivo que facilite la convivencia y permita agrupar o dividir aulas con tabiques móviles», según el proyecto.

La obra del colegio de Montecerrao supera incluso en inversión al recién inaugurado Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas en La Corredoria, que supuso un gasto de casi 18 millones de euro y abre el próximo martes con 437 alumnos.