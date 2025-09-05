El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los operarios de la empresa Ogensa ya han instalado casetas de obras y trasladado material a la parcela donde se construirá el Colegio de Educación Especial de Montecerrao. Mario Rojas
OVIEDO

La obra del Colegio de Montecerrao, una inversión de 18,9 millones, se prepara para comenzar

Los operarios de la empresa adjudicataria, Ogensa, ya han colocado las casetas de obra y trasladado material a la parcela de la calle Riosa

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:59

Ya ha comenzado la instalación de las casetas de obra y el traslado de material para la colocación del vallado en la calle Riosa para ... el inicio inminente de las obras de construcción del Colegio de Educación Especial de Montecerrao, la gran inversión educativa de la Consejería de Educación para Oviedo lo que resta de legislatura. Alcanzará los 18,9 millones de euros –2,7 millones por debajo del precio de licitación, a la que se presentaron nueve empresas–.

