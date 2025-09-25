El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exterior del Colegio de Educación Especial de Latores. A. P.

La AMPA de Latores exige al Principado mejoras en la seguridad del colegio

Insisten en que el edificio, con más de 50 años de antigüedad, «no cumple con las normativas de protección contra incendios, seguridad y accesibilidad»

P. A.

Oviedo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:28

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Especial de Latores mantuvo este miércoles una reunión con representantes de la ... Consejería de Educación, a los que expresaron «una vez más su profunda preocupación por el estado del colegio», un edificio con más de 50 años de antigüedad que según el informe técnico que han encargado «no cumple con las normativas de protección contra incendios, seguridad y accesibilidad». En un comunicado, el colectivo afirmó que, una vez pasado el verano, «no se han acometido ninguna de las obras comprometidas. Solo se ha anunciado desde la consejería una actuación provisional en el aparcamiento que se llevará a cabo en escasas semanas», pero, advirtieron, «el proyecto de mejoras en protección solar (de las aulas), protección contra incendios, mejoras de accesibilidad, se demorará aún al no haberse concretado fechas» y tratarse de un contrato mayor que está en fase de redacción.

