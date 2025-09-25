La AMPA de Latores exige al Principado mejoras en la seguridad del colegio Insisten en que el edificio, con más de 50 años de antigüedad, «no cumple con las normativas de protección contra incendios, seguridad y accesibilidad»

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Especial de Latores mantuvo este miércoles una reunión con representantes de la ... Consejería de Educación, a los que expresaron «una vez más su profunda preocupación por el estado del colegio», un edificio con más de 50 años de antigüedad que según el informe técnico que han encargado «no cumple con las normativas de protección contra incendios, seguridad y accesibilidad». En un comunicado, el colectivo afirmó que, una vez pasado el verano, «no se han acometido ninguna de las obras comprometidas. Solo se ha anunciado desde la consejería una actuación provisional en el aparcamiento que se llevará a cabo en escasas semanas», pero, advirtieron, «el proyecto de mejoras en protección solar (de las aulas), protección contra incendios, mejoras de accesibilidad, se demorará aún al no haberse concretado fechas» y tratarse de un contrato mayor que está en fase de redacción.

Los padres y madres de Latores reivindicaron a la Consejería de Educación que acometa en «el plazo mas breve posible» la mejora de la puerta de entrada –«que abre al revés, impide la evacuación y dificulta su uso para personas con discapacidad al abrir hacia adentro»–, instale sistemas de detección y alarma contra incendios, cambie los toldos rotos hace años, así como que haga reparaciones de pintura en el colegio«, enumeraron en el comunicado.

