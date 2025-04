«Aceptar mi enfermedad acabó siendo una liberación»

Andrea Levy Soler (Barcelona, 1984) es una abogada y política española del Partido Popular (PP) que ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña. ... En medio de una polémica mediática sobre adicciones quiso salir al paso de las acusaciones sobre adicciones con la publicación el año pasado de su libro 'La utilidad de todo este dolor' en el que cuenta y habla sobre lo que ha supuesto para ella descubrir que sufre de fibromialgia, lo que ha supuesto el tratamiento de su dolencia y cómo se ha enfrentado a ella. Todo esto lo explicará este jueves en el Espacio Circus de Oviedo, a las 20 horas, invitada por la Fundación 16 de 24.

–Oviedo, parada en su recorrido de presentación de su libro.

–Es la presentación de 'La utilidad de todo este dolor' que aunque salió hace un año recorre los últimos diez años de mi vida, contando la parte más importante de mi enfermedad, la fibromialgia.

–¿Qué es la fibromialgia?

–Básicamente es una enfermedad que provoca dolor que el sitema nerviso detecta pero no localiza; así que es un poco que duele pero no duele. Es un dolor no localizado. Primero tiene un influencia física porque no sabes qué te está ocurriendo, no sabes qué te está pasando y no comprendes la razón. Además, la sensación de dolor está conectada a una sensación de tristeza y soledad porque tampoco eres muy capaz de explicarte a ti misma lo que te pasa.

–Si no se sabe no se puede luchar contra el problema. ¿Cómo y cuándo le diagnosticaron la fibromialgia?

–En mi caso, hasta que no se llegó a un diagnóstico por parte de tres especialistas, un neurólogo, un reumatólogo y un psiquiatra, no me llegó el momento del descanso porque la musculatura hasta ese momento no descansa y se va contrayendo y te levantas sin dormir y sin descansar.

–El riesgo de consumir fármacos de manera continuada y poco controlada puede dar lugar a adicciones.

–Claro, esto te lleva al consumo de fármacos que estabilizan esta situación hasta llegar al punto de un dependencia farmacológica. Fármacos como las benzodiacepinas y los analgésicos que crean una adicción y una dependencia.

–Eso le ha afectado en su vida profesional, en la política. De hecho, ha recibido críticas y juicios de valor sin saber que estaba enferma.

–Mi experiencia vital me ha enseñado a poner la alarma de mi cuerpo y esa debilidad temporal que he tenido me ha fortalecido ante mi enfermedad crónica.

–¿Cómo se ha enfrentado al mundo que la rodea?

–Desde el punto de vista emocional, sentía que podía con todo y eso me transformó en mi peor enemigo; así que he aprendido a convivir con la culpa aunque me he dado cuenta de que no puedo culparme. He conseguido aceptarme y me he dado cuenta de que mi vida acaba siendo menos dificultosa. He aceptado que aceptar mi enfermedad acaba siendo una liberación de la culpa.

–Usted que ya ha venido varias veces, ¿qué piensa de Oviedo y de Asturias?, ¿lo recomendaría como destino?

–Asturias en general y Oviedo en particular comprenden esa parte salvaje que hay en España para disfrutar de la calma y del sosiego. Asturias es un refugio sin masificar, muy abrupto y muy natural.