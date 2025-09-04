Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en al cabeza» El propietario del negocio de Fuertes Acevedo relata cómo los dos individuos, ya detenidos, pegaron a un hombre y amenazaron a una empleada

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:19 Compartir

«Con el susto en el cuerpo». Así es como la dependienta del estanco del número 71 de la calle Fuertes Acevedo de Oviedo amaneció este jueves, incapaz de sacudirse el recuerdo del violento atraco que había sufrido la tarde anterior. En torno a las siete y media, dos individuos, armados con un cuchillo, accedieron al establecimiento para apoderarse de la recaudación del día y «unos cuantos cartones de tabaco», según explicó el dueño del negocio.

La trabajadora se encontraba acompañada por una clienta cuando irrumpieron los dos varones. «Si me das el dinero, no te pasará nada», fue la advertencia que resonó en el local. Una vez con el efectivo en su poder, el asaltante, al parecer insatisfecho con la cuantía obtenida, «demandó más». Ante la imposibilidad de encontrar más metálico, optó por la sustracción de «unos cartones de tabaco». Justo cuando los delincuentes se disponían a emprender la huida con su botín, un cliente «accedió al interior», convirtiéndose en víctima colateral. El titular del negocio relató cómo «le tiraron al suelo y le dieron unas patadas en la cabeza», por lo que después tuvo que ser atendido por sanitarios.

Antes de su huida, los atracadores pidieron a la dependienta «contar hasta 20 antes de llamar a nadie». Afortunadamente, la veloz respuesta de las fuerzas de seguridad permitió detener a ambos delincuentes minutos después del atraco. Los agentes los localizaron en el rellano de un portal cercano, donde encontraron a uno de los atracadores herido por causas que se desconocen.

Los dos presuntos autores permanecen ahora en los calabozos del cuartel de la Policía Nacional en Buenavista, a la espera de pasar a disposición judicial, mientras la comunidad de Fuertes Acevedo intenta recuperar la normalidad.