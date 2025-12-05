El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Nacho Cuesta y Jorge Fernández-Mier. E. C.

El Ayuntamiento de Oviedo busca sustituto para Jorge Fernández-Mier

El alcalde asegura que «no nos lo esperábamos» y advierte que «cada uno es libre de escoger su camino y él quiere volver a la privada»

A. A. / R. F.

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo aceptó este jueves la dimisión del hasta ahora director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier en una junta de gobierno ... extraordinaria y urgente en la que se aprobó la rescisión de la vinculación contractual con efectos inmediatos solicitada por él mismo. Un asunto que ha cogido con el pie cambiado al equipo de gobierno que dirige Alfredo Canteli, tal y como él mismo reconoció este viernes cuando fue preguntado al respecto. «Dimitió, él lo dice muy claro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  4. 4 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  5. 5 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  6. 6 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  7. 7 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo busca sustituto para Jorge Fernández-Mier

El Ayuntamiento de Oviedo busca sustituto para Jorge Fernández-Mier