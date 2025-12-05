El Ayuntamiento de Oviedo busca sustituto para Jorge Fernández-Mier

El Ayuntamiento de Oviedo aceptó este jueves la dimisión del hasta ahora director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier en una junta de gobierno ... extraordinaria y urgente en la que se aprobó la rescisión de la vinculación contractual con efectos inmediatos solicitada por él mismo. Un asunto que ha cogido con el pie cambiado al equipo de gobierno que dirige Alfredo Canteli, tal y como él mismo reconoció este viernes cuando fue preguntado al respecto. «Dimitió, él lo dice muy claro».

A partir de ahí, explicó el popular, «cada uno es libre de escoger su camino y él quiere volver a la privada», por lo que «no hay más que comentar». Admitió, ahora bien, que por el momento «no tenemos sustituto» porque «no nos lo esperábamos», pero que «lo encontraremos; vamos a trabajar por ello».

Fernández-Mier, abogado especializado en Urbanismo y en Derecho público, volverá ahora a su puesto como asociado senior en la firma Garrigues. Durante su estancia en el Ayuntamiento, que se remonta al último lustro, ha sido una de las cabezas visibles, junto al concejal de Nacho Cuesta, de proyectos estratégicos como la redacción del convenio de La Vega, los pliegos para la revisión del Plan General de Ordenación de Oviedo, el Palacio de los Deportes o del contrato para la rehabilitación de los barrios de Ventanielles y Guillén Lafuerza. También ha participado en el asunto del Calatrava, uno de los principales proyectos de la iniciativa privada en Oviedo.