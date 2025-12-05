El Ayuntamiento de Oviedo inicia las excavaciones del castro de Monte Alto para poner en valor el yacimiento

El Ayuntamiento de Oviedo ha dado comienzo a las excavaciones en el castro de Monte Alto, ubicado en el parque Purificación Tomás. Unos trabajos ... que se enmarcan en el proyecto arqueológico 'Orígenes', financiado por la Fundación Municipal de Cultura y dirigido por el doctor en arqueología Alfonso Fanjul Peraza, y cuyo objetivo, según informó el gobierno local durante la mañana de este viernes a través de una nota de prensa, es «la puesta en valor turística, investigación, divulgación sociocultural y también protección del patrimonio del concejo, comenzando con la datación de los poblados fortificados del mismo, para poder así señalizarlos con paneles explicativos».

El patrimonio de la capital asturiana es extenso. El concejo, continuaron las mismas fuentes del Consistorio, dispone de 68 bienes catalogados dentro del inventario de patrimonio arqueológico del Principado de Asturias. Es por ello que esta situación «requiere de un proyecto global de intervención» a la vez que comience la divulgación e investigación histórica de dichos conjuntos históricos, «teniendo como eje la puesta en valor de algunos de los yacimientos arqueológicos del concejo mediante su señalización».

Así, el primer proyecto desarrollado dentro de este plan lo constituye la excavación y datación del castro de Monte Alto. Catalogado por J. M. González en 1964, se trata de un posible espacio fortificado; no obstante, se encuentra dañado por las intervenciones en la zona desde hace décadas y no se tienen datos cronológicos ni materiales hasta la fecha a pesar de su cercanía con otros espacios arqueológicos como los monumentos prerrománicos del monte Naranco.

Su posición, advierte el Ayuntamiento, «es vital para conocer la historia del Naranco y de la ciudad de Oviedo», y su ubicación en un parque público, el Purificación Tomás, «añade valor a cualquier dato obtenido, desde la perspectiva de la divulgación y la facilidad de acceso al yacimiento».

Morfológicamente, este castro contaría con un foso que en los años 60 se conservaba en la parte norte. El asentamiento estaría protegido por una pendiente de 4 metros de altura y estaba unido al resto de la ladera por un paso estrecho de tierra donde se encontraría el foso defensivo, hoy desaparecido, como el resto del castro. El recinto, según las estimaciones de González de hace más de seis décadas, estaba protegido por un escarpe de 4 metros de altura, rodeado de un foso que se conservaba en el cuadrante noroeste del castro. No existían restos visibles de construcciones, ni de la muralla o del parapeto que pudo tener sobre el escarpe, al menos en el lado norte, frente al istmo que enlaza el contrafuerte con el monte. Así mismo, la ausencia de restos visibles de las antiguas construcciones obedecería al aprovechamiento de la piedra de los mismos en las edificaciones posteriores del contorno o a que se trataba de un castro con empalizada y vivienda de madera.

Por otra parte, el objetivo de la excavación iniciada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo es la datación del yacimiento mediante carbono 14, y su puesta en valor, mediante un panel explicativo a la entrada del parque.