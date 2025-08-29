El Ayuntamiento de Oviedo oferta 7.000 plazas para las 520 actividades en los centros sociales

Rafael Francés Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 00:57 Comenta Compartir

Los 53 centros sociales de Oviedo ofertarán más de 7.000 plazas en más de 500 actividades gratuitas que año tras año se convierten en multitudinarias y con gran éxito entre los usuarios y ciudadanos. El plazo de solicitud de inscripción estará abierto del 1 al 19 de septiembre, aunque en la modalidad de solicitud telemática el plazo lleva abierto desde el pasado 25 de agosto, según especificó la responsable municipal de la Concejalía de Centros Sociales, Covadonga Díaz.

«Se ha diseñado una oferta que combinará diversos formatos, ampliando considerablemente el volumen de cursos repartidos entre todas las instalaciones, y manteniendo la oferta combinada que lleva realizándose en los últimos años, con otros formatos que han gozado de gran aceptación por los usuarios, como las actividades al aire libre y otros talleres impartidos por medios electrónicos», explicó Díaz.

La concejala acompañada de la edil delegada del área, Rosario Suárez, especificó que «todas las actividades comienzan a partir de octubre. En su conjunto, la oferta de este año asciende a 520 alternativas de ocio, entretenimiento y formación, diseñadas para todo tipo de públicos y con una amplia variedad de modalidades, contenidos y horarios».

Al margen de las actividades en formato virtual (de acceso ilimitado en su inmensa mayoría), el conjunto de este programa oferta para este año más de 7.000 plazas para poder participar en alguna de estas alternativas. Para cualquier consulta, sugerencia o cuestión relacionada con las condiciones de acceso el contacto es los correos electrónicos actividadesoviedo@arteaula.com o centrossociales@oviedo.es.

Además de esta oferta, discurren paralelamente otros programas con plazos y condiciones de acceso independientes.

Dentro del Programa de Competencias Digitales Transversales 'Oviedo Ciudadanía Digital', «se impartirán acciones formativas que persiguen la capacitación digital de la ciudadanía, para aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital, impulsar el cierre de la brecha digital de género y universalizar las competencias digitales básicas», aseguró Díaz.

Se llevarán a cabo en el centro social de Villa Magdalena y en el Centro Juvenil y Telecentro La Corredoria, donde a su vez se mantienen puntos de asesoramiento y orientación en materia informática. También seguirán ofertándose cursos de Apoyo y refuerzo escolar dirigidos a escolares de Primaria en Ciudad Naranco, Ventanielles, Pumarín, Cristo-Buenavista y Las Campas.