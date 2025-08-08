El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Economía, Leticia González, y el presidente de AJE, Francisco Cid, en la firma. A. O.

El Ayuntamiento de Oviedo renueva el convenio con AJE para fortalecer el plan de relevo generacional

La colaboración, que durará otro año y dotada con 50.000 euros, busca apoyar a los jóvenes y preservar la actividad económica en los barrios

S. N.

Oviedo

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:40

Potenciar el emprendimiento juvenil y fortalecer el plan de relevo generacional iniciado el pasado año para garantizar la sucesión empresarial y preservar la actividad económica en los barrios. Estas son las líneas de trabajo en común entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). La concejala de Economía, Leticia González, y el recién nombrado presidente de la entidad, Francisco Cid, firmaron este viernes por la mañana el convenio, que tendrá una duración de un año y que cuenta con una dotación económica de 50.000 euros.

Según los datos extraídos de un estudio realizado el pasado año, fruto de esta colaboración, Oviedo cuenta con 2.570 locales, de los cuales el 75% están abiertos. Dentro de ese 25% cerrados, casi la mitad no están disponibles en el mercado inmobiliario.

El plan de relevo se articula en tres ejes fundamentales. El primero, la actualización de estudio iniciado en 2024, la identificación de los negocios en riesgo de cierre o traspaso y la creación de una base de datos segmentada que facilite la clasificación de los establecimientos según su situación y perspectiva, y la segunda, el desarrollo de herramientas y formación, con la puesta en marcha de una plataforma digital que conectará a comerciantes con emprendedores interesados en dar continuidad a los negocios, así como la implementación de un chatbot con inteligencia artificial para la asistencia en el proceso de traspaso, además de un ciclo formativo sobre aspectos fiscales, legales y de gestión empresarial. La tercera, una estrategia de comunicación y sensibilización.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  4. 4 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  5. 5 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  6. 6

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  9. 9 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  10. 10 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo renueva el convenio con AJE para fortalecer el plan de relevo generacional

El Ayuntamiento de Oviedo renueva el convenio con AJE para fortalecer el plan de relevo generacional