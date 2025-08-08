El Ayuntamiento de Oviedo renueva el convenio con AJE para fortalecer el plan de relevo generacional La colaboración, que durará otro año y dotada con 50.000 euros, busca apoyar a los jóvenes y preservar la actividad económica en los barrios

S. N. Oviedo Viernes, 8 de agosto 2025, 19:40 Comenta Compartir

Potenciar el emprendimiento juvenil y fortalecer el plan de relevo generacional iniciado el pasado año para garantizar la sucesión empresarial y preservar la actividad económica en los barrios. Estas son las líneas de trabajo en común entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). La concejala de Economía, Leticia González, y el recién nombrado presidente de la entidad, Francisco Cid, firmaron este viernes por la mañana el convenio, que tendrá una duración de un año y que cuenta con una dotación económica de 50.000 euros.

Según los datos extraídos de un estudio realizado el pasado año, fruto de esta colaboración, Oviedo cuenta con 2.570 locales, de los cuales el 75% están abiertos. Dentro de ese 25% cerrados, casi la mitad no están disponibles en el mercado inmobiliario.

El plan de relevo se articula en tres ejes fundamentales. El primero, la actualización de estudio iniciado en 2024, la identificación de los negocios en riesgo de cierre o traspaso y la creación de una base de datos segmentada que facilite la clasificación de los establecimientos según su situación y perspectiva, y la segunda, el desarrollo de herramientas y formación, con la puesta en marcha de una plataforma digital que conectará a comerciantes con emprendedores interesados en dar continuidad a los negocios, así como la implementación de un chatbot con inteligencia artificial para la asistencia en el proceso de traspaso, además de un ciclo formativo sobre aspectos fiscales, legales y de gestión empresarial. La tercera, una estrategia de comunicación y sensibilización.