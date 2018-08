El bulevar de Santullano en su laberinto Una recreación general del proyecto para el bulevar de Santullano presentado por la UTE. / E. C. El desfase presupuestario del proyecto abre la puerta a una resolución del contrato GONZALO     DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Lunes, 27 agosto 2018, 02:40

El trabajo de la UTE Bosque y Valle «es impresionante, un proyecto con un nivel de detalle increíble», exponía esta semana un concejal del equipo de gobierno. Los que han visto el documento elogian su contenido. Los funcionarios que tendrán que lidiar con él, arrugan la nariz. El viernes, en la reunión en la que la concejalía de Urbanismo presentó el diseño a la plataforma Imagina un Bulevar (y de pasada a sus socios de gobierno, que aún no han tocado el papel), salió a colación el presupuesto de la actuación: algo más de 51,2 millones de euros como adelantó este diario. Cuentan algunos de los presentes en el encuentro, que la jefa de Interior, Julia Piñera, torció el gesto al oír una cifra que casi triplica la contenida en los pliegos. «El bulevar», explica un técnico que prefiere no identificarse, «va arrancar, no por el Palacio de los Deportes, sino igual por el Consejo Consultivo».

Ese es el primer problema. Los redactores no pudieron cumplir la fecha de entrega acordada en la firma del contrato. Alegaron que la falta de acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento sobre la glorieta que debe sustituir a los actuales enlaces del Hospital impedía definir la solución, pero lo hicieron a última hora y pese a que los pliegos señalaban que «se deberá presentar, con una antelación mínima de dos semanas a la finalización del plazo de ejecución de los trabajos, un ejemplar del proyecto de ejecución completo con la totalidad de los documentos de que conste éste». Tampoco han cumplido con el adelanto exigido cuando hace diez días entregaron, ahora sí, el documento completo.

Lo antedicho puede abrir pie a la imposición de penalidades; el exceso del presupuesto, a una resolución del contrato o, al menos a un largo conflicto administrativo entre los proyectistas y los técnicos. Los pliegos, «para la ejecución de las obras que se desprenden del presente concurso» estimaban «un presupuesto máximo de 18 millones de euros y un plazo de 6 años». El diseño de Bosque y Valle, cuyos plazos aún son desconocidos, se ha ido hasta los 51,2 millones. La diferencia, casi un 300%, complica la mera aceptación del trabajo, dificulta dar por correcto el contrato y abre un escenario que oscurece las prisas de Somos por meter las máquinas a trabajar en la zona cuanto antes.

Un ajuste imprescindible

Nada más recibir el proyecto, Urbanismo adelantó que los técnicos -citó a los suyos, pero también a los de Infraestructuras y Contratación- revisarían el documento con el objetivo de dejar el presupuesto en algo más de 31 millones de euros. No parece fácil salvo que se eliminen unidades de obra y trabajos a mansalva hasta sumar un recorte del 40%.

Parte de la desviación presupuestaria la achacan las mismas fuentes a la glorieta elevada consensuada con el Principado, no prevista inicialmente, con un coste de siete millones de euros y que no convence ni a los redactores porque «no templa el tráfico». Nadie aclara sin embargo, cuánto costaba la misma rotonda ejecutada a nivel ni quién costeará el enlace con Cerdeño. Otros tres millones y medio se los lleva el desvío del colector Sur, que inexplicablemente no figuraba entre la documentación que el Ayuntamiento facilitó a los aspirantes al concurso, que empezaron su trabajo sin estudios de tráfico, levantamiento topográfico o inventario de parcelas.

Las dos obras podrían ser 'restadas' del presupuesto de cara a validar el contrato, pero el margen se agota. La propuesta de Bosque y Valle incluía aparcamientos en concesión, hasta tres, para financiar parte de las obras. El equipo de gobierno dio orden de suprimirlos por la oposición vecinal y por no compartir un modelo lleno de fracasos en Oviedo como Cinturón Verde. Otro puñado de millones que podrían echarse en el debe, pero ya no hay más. Ana Taboada admitió esta semana que no se colocarán las gradas en el aparcamiento de Los Prados, donde los redactores dibujan un auditorio al aire libre. Según sus palabras el aparcamiento se mantendrá, aunque se permitirán otros usos.

Europa nos mira

A Interior y a Fiscalización les corresponde decir si el trabajo entregado es el que se contrató, no si es bueno, detallado o innovador. Si pasa ese filtro (y llevará meses), la Corporación podría ir pensando en ponerse manos a la obra, pero antes de coger la paleta tiene que hablar con Europa. El equipo de gobierno logró 10,3 millones de euros para realizar actuaciones en el entorno de la antigua 'Y' e incluyó la primera fase de las obras entre los programas a financiar. Tras algunos ajustes, el Ministerio de Hacienda dio el visto bueno a invertir 3,4 millones de euros en esos primeros trabajos, de los que 2,9 los pondría la UE. Esos números ya no valen. Urbanismo habla ahora de una primera fase de obras entre el Palacio de los Deportes y el puente de Rubín. De las previsiones ha desaparecido el puente de Ángel Cañedo, pero tampoco encaja con las previsiones del proyecto que contemplan una inversión en este tramo de cerca de 10 millones de euros, lo que obligaría al Ayuntamiento a aportar siete millones de euros adicionales para las obras. También, previsiblemente, a subdividir la etapa para encajarla en la subvención europea, lo que obligará a nuevos trámites en la casa y a la vez ante Hacienda.

Presión política

El laberinto tiene salida, pero no está cerca. Somos presiona de cara al público para acelerar la actuación. En la reunión del viernes, un miembro de la plataforma Imagina un Bulevar, tras aplaudir el diseño, inquirió directamente a la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, por cuándo tendría preparada su área los pliegos para la licitación. La respuesta, un versión 'heavy' de un 'no tengo ni idea', deja entrever que nadie tiene pensado mover ficha hasta que Urbanismo resuelva todos los problemas, haga los ajustes que crea oportunos, consiga la admisión del proyecto y defina claramente la etapas y su contenido. Como en la fábula, nadie le quiere poner el cascabel al gato, admitir que el bulevar está en un laberinto.