«La Cámara no cierra ningún día» José Manuel Ferreira asume el mando de la Cámara de Comercio para «cumplir con el mandato de continuar con todos los proyectos iniciados»

La Cámara de Comercio es una casa de puertas abiertas. Tanto que «no cerramos ningún día durante lo más duro del estado de alarma», recuerda José Manuel Ferreira, al frente de la entidad cameral tras el anuncio de Carlos Paniceres de dar un paso a un lado de la presidencia de forma temporal para preservar su salud.

La transición entre Paniceres y Ferreira, hasta ayer vicepresidente primero, se ha llevado con absoluta normalidad en el edificio de la calle Quintana. De hecho, el coordinador de la entidad se retrotrae a los momentos más duros de la crisis anterior, cuando en 2013 las Cámaras se vieron privadas de la cuota. El resultado: 1,5 millones de euros de déficit que en un largo camino iniciado por Fernando Fernández-Kelly resultó positivo en 2019. «Fue el primer año en superávit y eso lo hemos conseguido con mucho trabajo», explicó.

Un espíritu de resiliencia e innovación que invocan ambos para afrontar «una situación excepcional» como es el adiós momentáneo de Paniceres. «Esperamos su pronta recuperación y contar con Carlos en el menor tiempo posible», desea Ferreira. «Su encargo es que sigamos con todos los programas ya iniciados antes de la crisis y durante», indica al destacar la rápida adaptación a la crisis de la entidad que ahora preside. No es baladí. De los seminarios 'on line' y conferencias que impulsaron desde el comienzo de la alarma, extrajeron valiosa información que cuajó, junto con las Cámaras de Gijón y Avilés, en el decálogo de actuaciones que presentaron al Principado.

Retos

Sobre la mesa, los cuatro documentos de trabajo: desburocratización, transformación cultural, viabilidad de empresas y captación de recursos. «La desburocratización es uno de los grandes caballos de batalla», incide Ferreira que destaca, sin embargo que «el programa de transformación es de mucha envergadura». «Liderado por el Principado y con el apoyo de las tres Cámaras queremos transformar todo el tejido empresarial, funcionarial y laboral de Asturias contando con todos los agentes implicados, desde los desempleados a directivos», explica.

El otro puntal sobre el que ha pivotado la presidencia de Paniceres es llenar de contenido la Cámara. «Tenemos presencia mediática no por postureo», reacciona de forma rápida José Manuel Ferreira, «sino porque hacemos muchas cosas para poder contarlas. Si solo tienes presencia y no tienes contenidos no sirve para nada», ahonda acerca del compromiso de los trabajadores de la casa, ejecutiva y plenario para llevar a cabo programas, cursos y seminarios que, en las próximas fechas, volverán a ser presenciales.

