La Cámara de Comercio se rinde al arte Varios asistentes, contemplando algunos de los cuadros de Fernando Fueyo en el salón de plenos de la Cámara de Comercio. / ALEX PIÑA Fernando Fueyo inaugura la muestra 'El tacto de la luz' por los 130 años de la entidad | «La industria cultural es una parte fundamental de la economía, aquí lo tenemos muy claro», señala el presidente, Carlos Paniceres A. ARCE OVIEDO. Viernes, 25 octubre 2019, 01:15

«La belleza está en esa pequeña piedra que nos llevamos a casa» y no necesariamente «en los grandes edificios». El salón de plenos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo acogió, durante la tarde de ayer, la inauguración de la muestra 'El tacto de la luz', del pintor Fernando Fueyo, el pintor de Atapuerca. Una actividad enmarcada dentro de la celebración del 130 aniversario de la institución que cambió de las paredes de la sala los tradicionales retratos de los expresidentes de la entidad por «una diversidad de pequeñas obras que componen el tejido de Asturias». Una colección de delicadas acuarelas. Así la definió el propio pintor.

De presentar a Fueyo se encargó el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres. «Dentro de esta celebración es simbólico hacer cosas distintas; ser disruptivo, osado y cambiar las cosas, abrir la Cámara a la ciudad», destacó. «Aquí tenemos muy claro que la cultura y la industria cultural son una parte fundamental de la economía, por eso este año entregamos la medalla de oro de la entidad a la Fundación Ópera, y por eso tenemos aquí a uno de los mejores artistas de la región», explicó Paniceres. También adelantó que en diciembre, el paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga protagonizará una velada similar.

Los corrillos no tardaron en formarse. Pero el más cálido fue el que protagonizó el propio Fueyo minutos antes incluso de que llegasen las autoridades. Allí desveló sus secretos de artesano de la cultura; su preferencia por el wisky con más de 25 años y su completa contrariedad a que los coleccionistas de vino no se beban sus botellas.

«Nunca lo entenderé», bromeó el artista. Y es que, en ese mismo sentido, el círculo, la eterna marca de color rojizo que acompaña la mayoría de las obras del autor, no es sino la mancha qu deja una copa de vino sobre el lienzo. «Antes no lo iba contando, pero me han empezado a salir imitadores», admitió frente a 'Sed de agua'. Más tarde llegó el consejero de Infraestructuras y vicepresidente del Ejecutivo regional, Juan Cofiño.