El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cantante colombiano Camilo, tras su aparición en el Fyin Fest.
El cantante colombiano Camilo, tras su aparición en el Fyin Fest. Pablo Nosti

Camilo adelanta San Mateo

El cantante colombiano encumbra el Fyin Fest, que abrió Mateo Eraña, seguido de Noan, Paula Matheus, María Becerra y María Escarmiento

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:49

Oviedo saboreó San Mateo. Oficialmente, las fiestas comienza el próximo jueves; pero en el recinto de La Ería ya sonó la música. Un caramelo anticipado. Un cartel con seis artistas. Pese a un inicio algo discreto –a las cinco de la tarde–, el ambiente en la carpa junto al Tartiere fue transformándose hasta alcanzar su punto álgido con una multitud entregada que vibró con cada artista protagonista del Fyin Fest. Camilo y María Becerra, los más aclamados.

La jornada musical arrancó con las actuaciones de Mateo Eraña y Noan, quienes, a pesar de la todavía escasa afluencia, lograron caldear el ambiente con sus propuestas. Sus melodías y ritmos fueron el preludio perfecto de una noche llena de energía y conexión con el público de Oviedo.

A medida que el sol se ponía, el recinto comenzó a llenarse. Paula Mattheus tomó el escenario captando la atención de los asistentes. La energía en La Ería era ya palpable, anticipando los platos fuertes de la noche.

Ver 18 fotos

A las nueve y media era la hora prevista para Camilo; pero el festival iba con retraso. Un tiempo de espera que el colombiano no dudó en aprovechar para endulzar a su equipo, al que repartió moscovitas. Cuando el reloj marcaba las 22.04 salió al escenario con 'Una vida pasada'. Ovación. Después sonaron 'Favorito' y 'Millones'. La euforia era contagiosa, y el recinto se convirtió en un mar de manos alzadas y voces coreando cada una de sus canciones.

La pasión de los fans resultó innegable, creando una atmósfera mágica. Entre la multitud, familias enteras se preparaban para disfrutar de la música. Tal fue el caso de Alfonsina Martínez, su marido Agustín Cabrero y su hija Paola, quienes no dudaron en viajar desde Palencia en furgoneta para la ocasión. «Hemos venido en furgoneta para ver a Camilo. Estamos aquí pegándonos los brillantes en la cara porque también nos quedamos a María Becerra», declararon. Más de diez horas de festival para todos los públicos. San Mateo ya está aquí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  10. 10 Paso atrás del Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Camilo adelanta San Mateo