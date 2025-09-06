Camilo adelanta San Mateo

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:49 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

Oviedo saboreó San Mateo. Oficialmente, las fiestas comienza el próximo jueves; pero en el recinto de La Ería ya sonó la música. Un caramelo anticipado. Un cartel con seis artistas. Pese a un inicio algo discreto –a las cinco de la tarde–, el ambiente en la carpa junto al Tartiere fue transformándose hasta alcanzar su punto álgido con una multitud entregada que vibró con cada artista protagonista del Fyin Fest. Camilo y María Becerra, los más aclamados.

La jornada musical arrancó con las actuaciones de Mateo Eraña y Noan, quienes, a pesar de la todavía escasa afluencia, lograron caldear el ambiente con sus propuestas. Sus melodías y ritmos fueron el preludio perfecto de una noche llena de energía y conexión con el público de Oviedo.

A medida que el sol se ponía, el recinto comenzó a llenarse. Paula Mattheus tomó el escenario captando la atención de los asistentes. La energía en La Ería era ya palpable, anticipando los platos fuertes de la noche.

A las nueve y media era la hora prevista para Camilo; pero el festival iba con retraso. Un tiempo de espera que el colombiano no dudó en aprovechar para endulzar a su equipo, al que repartió moscovitas. Cuando el reloj marcaba las 22.04 salió al escenario con 'Una vida pasada'. Ovación. Después sonaron 'Favorito' y 'Millones'. La euforia era contagiosa, y el recinto se convirtió en un mar de manos alzadas y voces coreando cada una de sus canciones.

La pasión de los fans resultó innegable, creando una atmósfera mágica. Entre la multitud, familias enteras se preparaban para disfrutar de la música. Tal fue el caso de Alfonsina Martínez, su marido Agustín Cabrero y su hija Paola, quienes no dudaron en viajar desde Palencia en furgoneta para la ocasión. «Hemos venido en furgoneta para ver a Camilo. Estamos aquí pegándonos los brillantes en la cara porque también nos quedamos a María Becerra», declararon. Más de diez horas de festival para todos los públicos. San Mateo ya está aquí.