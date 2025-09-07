El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Energía urbana y explosión en el concierto de María Becerra, en Oviedo

Ver 80 fotos
Pablo Nosti

Fiestas de San Mateo

La Ería
Energía urbana y explosión en el concierto de María Becerra, en Oviedo

La cantante saltó al escenario a las doce y cuarto de la noche cuando ya muchos asistentes se retiraban del recinto tras ver cantar a Camilo y Evaluna

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:39

Fue la penúltima actuación del FYIN Fest, celebrada en el Recinto Festivo de La Ería -aperitivo de las fiestas de San Mateo de Oviedo- la que convirtió la noche en una experiencia inolvidable. Camilo fue el encargado de abrir la noche con su inconfundible voz, marcando el inicio de un espectáculo que se prolongó durante casi tres horas. Más tarde, la argentina María Becerra irrumpió en el escenario con una energía arrolladora, justo antes de que María Escarmiento pusiera el broche final al evento.

El recibimiento a Becerra fue apoteósico: cientos de fans, que llevaban horas aguardando su aparición, estallaron en aplausos al verla subir al escenario. La atmósfera estaba cargada de emoción. Entre el público, Laura Sánchez y su amiga Luciana Fernández no podían contener el entusiasmo: «¡Teníamos ya ganas de que saliesen! Están un poco con retraso en los horarios y ya teníamos muchas ganas.» Sus palabras reflejaban la impaciencia colectiva y el ferviente deseo de ver a la artista brillar en directo.

Un despliegue de talento y presencia escénica

El show de María Becerra fue un auténtico derroche de energía pop-urbana. Su puesta en escena, envolvente y poderosa, confirmó una vez más por qué es una de las voces más prometedoras del panorama musical latino. Con interpretaciones cuidadas, una voz sólida y una presencia escénica impecable, Becerra logró conectar con el público y dejar una huella imborrable en La Ería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  6. 6

    El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta
  7. 7 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  8. 8

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  9. 9 Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso
  10. 10 La Vuelta arranca en Avilés entre protestas y banderas palestinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Energía urbana y explosión en el concierto de María Becerra, en Oviedo