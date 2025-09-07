Raquel Fidalgo Oviedo Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

Fue la penúltima actuación del FYIN Fest, celebrada en el Recinto Festivo de La Ería -aperitivo de las fiestas de San Mateo de Oviedo- la que convirtió la noche en una experiencia inolvidable. Camilo fue el encargado de abrir la noche con su inconfundible voz, marcando el inicio de un espectáculo que se prolongó durante casi tres horas. Más tarde, la argentina María Becerra irrumpió en el escenario con una energía arrolladora, justo antes de que María Escarmiento pusiera el broche final al evento.

El recibimiento a Becerra fue apoteósico: cientos de fans, que llevaban horas aguardando su aparición, estallaron en aplausos al verla subir al escenario. La atmósfera estaba cargada de emoción. Entre el público, Laura Sánchez y su amiga Luciana Fernández no podían contener el entusiasmo: «¡Teníamos ya ganas de que saliesen! Están un poco con retraso en los horarios y ya teníamos muchas ganas.» Sus palabras reflejaban la impaciencia colectiva y el ferviente deseo de ver a la artista brillar en directo.

Un despliegue de talento y presencia escénica

El show de María Becerra fue un auténtico derroche de energía pop-urbana. Su puesta en escena, envolvente y poderosa, confirmó una vez más por qué es una de las voces más prometedoras del panorama musical latino. Con interpretaciones cuidadas, una voz sólida y una presencia escénica impecable, Becerra logró conectar con el público y dejar una huella imborrable en La Ería.

