El alcalde de Oviedo se somete a una segunda operación de cataratas El regidor, intervenido con éxito en un segundo ojo en el Instituto Fernández-Vega esta mañana, ya se recupera en su domicilio

Susana Neira Oviedo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Apenas una semana después se someterse a una primera y exitosa intervención de cataratas en un ojo, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto esta mañana al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para una intervención en el segundo ojo. Todo ha salido bien, según informaron fuentes de su entorno, y ya se recupera en casa.

Fue el pasado martes, tras finalizar las fiestas de San Mateo, cuando el regidor acudió para esa primera cita programada. Apenas tres días después, ya se dejó ver en el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista en la plaza del Ayuntamiento. Entonces, con gafas, comentó que se encontraba bien. También participó este sábado en la inauguración de mercado de La Corredoria.