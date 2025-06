Canteli sostiene que La Vega avanza y que debe «estar abierta a todo el público y todos los coches»

El Ministerio de Defensa, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo firmaron el pasado septiembre el convenio para la reordenación ... y puesta en valor de la antigua fábrica de armas de La Vega, cerrada en 2012. Una actuación que requiere un plan especial, que el Consistorio comenzará a tramitar este año, y que permitirá, además, dotar de diversos usos industriales, culturales y residenciales a las antiguas instalaciones fabriles, ahora en su mayoría propiedad municipal. También, desviar el trazado de la vieja 'Y' por el interior de los terrenos del conjunto. El gobierno local, según comentó este viernes el alcalde, Alfredo Canteli, se encuentra sumergido en los estudios arqueológicos –mediante georradares–, que deberán demostrar si bajo tierra se encuentran los restos o no del desaparecido palacio de Alfonso II, y en las tareas de limpieza. También avanza, anunció, «el diseño de lo que puede ser La Vega a futuro», aunque nada definitivo hay por ahora, y puliendo detalles de planteamiento general.

«Todavía hoy a las cinco de la mañana despertaba con un tema que quiero cambiar porque no me gusta cómo estaba planificado, pero estamos con ello». Detalles, agregó el primer edil, que tienen que ver fundamentalmente con la circulación. La Vega, prosiguió, «tiene que integrarse en Oviedo; no La Vega aparte, La Vega es Oviedo y tiene que estar abierta a todo el público, a todos los coches y a todo». En ese sentido, admitió Canteli, «hay cosillas que hay que reajustar, pero son de mínima importancia», y dejó claro que el Consistorio sigue manteniendo «que el vial vaya por dentro». Es decir, el desvío del tramo de Bulevar de Santullano más próximo a la iglesia prerrománica de San Julián de Los Prados por el interior de los terrenos. «Sabéis que soy muy cabezón para esas cosas», bromeó el regidor.

Un vial que, en todo caso, quedará condicionado por el resultado de los estudios arqueológicos, medioambientales y patrimoniales. Entre otras cuestiones, está supeditado a que se encuentre, como sugieren las crónicas, el conjunto palatino de Alfonso II.

Agencia Estatal de Salud Pública

Mientras tanto, este jueves se produjo en el Congreso de los Diputados una novedad que podrá afectar muy positivamente al devenir de la antigua factoría ovetense de armamento. El Gobierno central de Pedro Sánchez aprobó la ley que servirá para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un compromiso que data de 2011 y que no se ha cumplido hasta la fecha. Salió con los votos en contra de PP, Junts per Catalunya y Vox en la Comisión de Sanidad, ya que esta tiene competencia legislativa plena y dicho procedimiento permite la tramitación de la ley sin pasar por el Pleno. En marzo, estos tres partidos se unieron para tumbarla. Y a ese respecto, Oviedo aspira a convertirse en la sede del nuevo organismo, precisamente en el castillete de acceso a La Vega.

Así lo recordó este viernes el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. Y es que fue a principios del año pasado cuando el Pleno municipal aprobaba, a propuesta de la coalición de izquierdas, que el castillo de La Vega albergase la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Así, retomando la iniciativa acordada en el Pleno, el edil instó al gobierno municipal, «que cuenta, además, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, para que inicie las gestiones al objeto de que la Agencia de Salud Pública se instale en Oviedo, y en particular en la zona biosanitaria futura de La Vega».

Del mismo modo aprovechó para recalcar que La Vega «debe ser el laboratorio de la integración en la ciudad y en el área metropolitana de la innovación biomédica, los equipamientos, la renaturalización y la vivienda pública de alquiler asequible».