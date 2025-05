Oviedo se pone en marcha para «doblarle el brazo» al cáncer

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 14 de mayo 2025, 20:14 Comenta Compartir

La capital asturiana volverá a ser el centro de la solidaridad con la celebración de la VIII Carrera contra el Cáncer: Oviedo en marcha contra el cáncer, que tendrá lugar el próximo 8 de junio a las 11 horas, con salida de la plaza de la Catedral.

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, y el gerente, Antonio Flecha, presentaron el evento en el Ayuntamiento, acompañados, entre otras personas, por el edil de Deportes, Concepción Méndez.

«Nos gusta llamarla marcha porque está pensada para todos los públicos. Es un evento familiar, para todas las edades, y queremos que se convierta en una fiesta solidaria en toda Asturias», indicó Flecha. El año pasado participaron más de 2.000 personas y, para esta edición, la organización espera superar los 3.000 inscritos. Como recordó Calero, «se puede venir con mascotas, lo importante es participar, visibilizar y recaudar fondos para doblarle el brazo a esta enfermedad».

El dinero se destinará a servicios gratuitos para pacientes y familias, como logopedia, atención psicológica o apoyo a domicilio. «No solapan la sanidad pública, sino que la complementan», señaló la presidenta Yolanda Calero.

Durante la presentación también se adelantó otra cita importante: la primera Semana contra el Cáncer de Asturias, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de noviembre en el auditorio del Hospital Central de Asturias. Incluirá un encuentro de voluntariado —la asociación cuenta con más de 400 voluntarios—, un congreso para pacientes oncológicos y una jornada de divulgación científica dirigida a expertos.

Respecto a la coincidencia de fechas con la Carrera de la Mujer en Gijón, Calero dejó claro que «no hay ninguna estrategia detrás; ha sido pura casualidad de la que yo misma me enteré por una participante que me lo dijo. Son eventos distintos, organizados por entidades diferentes». Se recuerda que hay dorsal cero para quienes no puedan acudir a la cita.

Temas

Oviedo

Asturias

Cáncer