Caunedo acusa al tripartito de cambiar el callejero en «contra de la ley» Agustín Iglesias Caunedo, en la plaza del Ayuntamiento. / ALEX PIÑA El portavoz del Partido Popular se muestra «convencido» de que el gobierno local «sabía que lo que estaba haciendo estaba mal» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 23 septiembre 2018, 03:21

La Real Academia Española define prevaricación como un «delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta». Ayer, este término lo dejó caer el portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, en relación a la sentencia que tumbó el cambio de nombre de 21 calles de la ciudad, promovido por el gobierno local en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. «Yo estoy convencido de que ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, porque la ley está ahí», expuso.

Caunedo compareció ante los medios de comunicación, arropado por todos sus concejales, para dar respuesta a la «cortina de insultos» del tripartito en general y del alcalde, Wenceslao López, en particular, tras la decisión judicial. En el reparto del bollo de San Mateo, López había tachado de «cavernícola» al PP por «defender símbolos franquistas». El portavoz de los aludidos se extrañó de que no se incluyera ningún informe jurídico en el expediente. «Es la primera vez que me encuentro con un expediente municipal sin él», apuntó Caunedo, que dejó otra pregunta en el aire. «¿Será que hubo informes verbales de los funcionarios públicos, explicándoles al tripartito cómo tenían que promover el cambio en las calles, que el tripartito no quiso seguir y por tanto adoptó una decisión a sabiendas?», cuestionó y añadió a renglón seguido que «ya no estaríamos hablando de incompetencia, estaríamos hablando de algo muy distinto». Preguntado directamente sobre si detrás de esta cuestión se encontraba la palabra prevaricación, Caunedo afirmó que «es evidente, pero ellos lo saben y lo sabemos todos», señaló. «Hablamos de que el tripartito adoptó una decisión en contra de la ley cuando la justicia le dice que eso no se puede hacer», incidió el líder del PP.

«Tapar incompetencias»

Agustín Iglesias Caunedo pidió al tripartito «grandeza política» ante lo que calificó «como una cortina de insultos tras la que tratan de ocultar su incompetencia». Insistió en que el gobierno local busca «dividir a la ciudadanía porque entienden que electoralmente les puede ser de interés».