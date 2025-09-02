El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El reformado centro de menores Los Pilares, donde ya se han retirado los andamios. Alex Piña

El Principado de Asturias ultima la remodelación del centro Los Pilares y prevé realojar a los menores este mes

El traslado de los usuarios permitirá comenzar la reforma del Materno para convertirlo en un equipamiento para personas con ELA

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:23

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, dirigida por Marta del Arco, avanza en sus planes para la mejora de dos de sus principales equipamientos ... en Oviedo. Más de un año después del inicio de las obras en el centro de menores Los Pilares, para lo que trasladó a los 32 usuarios y 80 trabajadores temporalmente al Materno Infantil, los trabajos ya están a punto de finalizar y el Principado espera la recepción de la obra este mismo mes, para acto seguido trasladar de nuevo a los menores y la plantilla. Esto dará paso al inicio de las obras en el centro del Parque de Invierno, donde se ganará espacio para abrir un centro de vanguardia en Europa especializado para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  7. 7

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  8. 8

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado de Asturias ultima la remodelación del centro Los Pilares y prevé realojar a los menores este mes

El Principado de Asturias ultima la remodelación del centro Los Pilares y prevé realojar a los menores este mes