El Principado de Asturias ultima la remodelación del centro Los Pilares y prevé realojar a los menores este mes

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, dirigida por Marta del Arco, avanza en sus planes para la mejora de dos de sus principales equipamientos ... en Oviedo. Más de un año después del inicio de las obras en el centro de menores Los Pilares, para lo que trasladó a los 32 usuarios y 80 trabajadores temporalmente al Materno Infantil, los trabajos ya están a punto de finalizar y el Principado espera la recepción de la obra este mismo mes, para acto seguido trasladar de nuevo a los menores y la plantilla. Esto dará paso al inicio de las obras en el centro del Parque de Invierno, donde se ganará espacio para abrir un centro de vanguardia en Europa especializado para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La modernización del centro de menores Los Pilares para adaptarlo a un nuevo modelo residencial ha supuesto un lavado de cara completo para un equipamiento construido en 1986 y que se había quedado obsoleto. Supone una inversión de 2,3 millones de euros –200.000 euros por debajo del precio de licitación–, que se financiará con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

La obra, comenzada en junio de 2024, está tan avanzada que deja ver un edificio prácticamente nuevo. Ya se han retirado los andamios en el exterior tras la renovación de la fachada para mejorar la eficiencia energética, con una nueva envolvente gracias a esa fechada ventilada, la renovación de las carpinterías exterior y la instalación de paneles solares, térmicos y foltovoltaicos en los tejados.

El edificio, con 2.300 metros cuadrados, planta baja y cuatro bloques de dos plantas más, también ha sido totalmente renovado en su interior. Se han adecuado las habitaciones dobles e individuales, que contarán con baños y recepción, además de habilitarse para nuevas salas para los educadores, la ampliación del comedor –antes era por turnos, ahora cada grupo tendrá su zona, divididos por edades y afinidades–, el nuevo gimnasio, vestuarios para los trabajadores y salas de reuniones. Además, se han cerrado los accesos a las terrazas, donde se habían registrado situaciones peligrosas para los usuarios, según refleja la memoria del proyecto. Los nuevos ascensores o la mejora de la accesibilidad son otras de las mejoras incluidas en el proyecto.

Centro de referencia

A la espera de la formalización del contrato, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar adjudicó a principios de agosto la obra de demolición interior del Materno Infantil y su adaptación como centro para enfermos de ELA a la empresa Unión Temporal de Empresas (UTE) Turing-Ogensa por 2,6 millones de euros, cofinanciados por el Gobierno regional y el Ministerio de Derechos Sociales con cargo a fondos europeos Next Generation.

La obra consistirá en adaptar 2.251 metros cuadrados para habilitar quince habitaciones individuales, zonas comunes, todas ellas adaptadas, recepción, salas de estar, salón comedor, sala de fisioterapia y gimnasio, terrazas, jardines y patio central, entre otros, para favorecer los cuidados más especializados.